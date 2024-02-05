الأدميرال إيراني: حماية ناقلات النفط الإيرانية هدف القوة البحرية للجيش

واعتبر الأدميرال شهرام إيراني قائد البحرية الإستراتيجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لقاء مع أسد الله عباسي محافظ جيلان في مركز التدريب المتخصص للعلوم والتقنيات البحرية لباقر العلوم عليه السلام أن أحد أهداف البحرية الإستراتيجية للجيش هو حماية السفن التجارية الإيرانية وقال: عندما كانت المجموعة البحرية 86 في مهمة، كان لدينا تواجد متزامن في غرب وشرق المحيط الهندي، وكانت ثلاثة من مجموعاتنا البحرية تقوم بضمان أمن وحراسة الخطوط الملاحية وناقلات النفط.



وأشار إلى تواجد القوات البحرية للجيش في المياه الحرة للعالم، وقال: «في هذه الفترة تطلعنا الى تواجد قوة أمنية في محاور المواصلات القريبة من بلادنا، بما في ذلك المحيط الهندي وخليج عدن، والبحر الأحمر غرباً، ومضيق ملقا شرقاً وجنوب وشمال المحيط الهندي، لضمان الأمن.



ولفت قائد القوات البحرية الاستراتيجية للجيش إلى أنه تم الإعلان عن السياسات العامة للتنمية البحرية من قبل قائد الثورة الاسلامية في ثلاثة مجالات وقال ان الجزء الأول هو التاهيل لكي يكون البحارة جاهزين للتواجد والنشاط الناجح؛ والجزء الآخر هو الصناعة التي يجب أن تنشط في مجال البناء والإصلاح والمحور المهم الاخر هو الامن البحري الذي يقع على عاتقنا.