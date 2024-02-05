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الاثنين 5 شباط 2024 ساعة 19:16

هجوم جديد يستهدف مدينة الحديدة..

هجوم جديد يستهدف مدينة الحديدة..
وقالت قناة "المسيرة" التابعة للجماعة، في خبر عاجل عبر منصة إكس: "عدوان أمريكي بريطاني، يستهدف منطقة الكثيب بمحافظة الحديدة (غرب)".

ولم تحدد القناة حجم ونتائج هذا الاستهداف، فيما لم يصدر تعقيب فوري من الجانب الأمريكي أو البريطاني، بهذا الشأن.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت جماعة الحوثي أن الولايات المتحدة وبريطانيا "استهدفتا اليمن بـ300 غارة" منذ بدء هجماتهما على البلاد في يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين حسين العزي في مؤتمر صحفي إن "هناك ما يقارب الـ300 غارة أمريكية بريطانية على بلدنا، وإن أمريكا هي من تعتدي علينا، ولا يمكن أن تفلت من العقاب، ولا يمكننا أبداً أن نسكت عن العدوان على بلادنا، وهو لن يؤثر على موقفنا تجاه غزة وفلسطين".

وأوضح أن اليمن "وضع كل إمكاناته لنصرة غزة، ولا يمكن أن يوقف عملياته حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي وتفتح المنافذ".

تراجع حركة الشحن
في سياق متصل، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الإثنين، تراجع حركة شحن البضائع والسلع في البحر الأحمر بنسبة 10%، محملةً الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا المسؤولية عن التراجع.

جاء ذلك، على لسان محمد الهاشمي، نائب وزير النقل بحكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا)، أوردته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة على موقعها الإلكتروني.

الهاشمي قال إن "السفن والناقلات التجارية تتلقى تهديدات يومية من البحرية الأمريكية والبريطانية، تحذر من المرور في البحر الأحمر".

كما أشار إلى أن "طريق التجارة الحيوي في البحر الأحمر انخفض فيه الشحن بنسبة 10%، بسبب تهديدات القوات الأمريكية والبريطانية للسفن وملاكها".
رقم : 1114147
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