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الاثنين 5 شباط 2024 ساعة 19:22

قطر تعلن مواصلة دعم الأونروا وتحذر من وقف تمويلها.. ودولة أوروبية تعتزم إرسال ملايين الدولارات للوكالة

قطر تعلن مواصلة دعم الأونروا وتحذر من وقف تمويلها.. ودولة أوروبية تعتزم إرسال ملايين الدولارات للوكالة
وشدد آل ثاني خلال استقباله المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، على حرص دولة قطر على استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل مستدام ودون عوائق.

وأعرب محمد بن عبد الرحمن عن تقدير دولة قطر للدور المهم الذي تضطلع به الأونروا في تقديم المساعدات للملايين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.

كما حذر من التداعيات الكارثية التي ستترتب على وقف تمويل الوكالة، ودعا إلى الفصل بين الوكالة كمؤسسة أممية ذات قيم وتقاليد راسخة، وبين الادعاءات التي طالت عدداً من موظفيها الذين يخضعون للتحقيق.

من جانبه، أعرب لازاريني عن تقدير الوكالة لدولة قطر على دعمها السخي والمتواصل لبرامجها، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة للأشقاء الفلسطينيين.

إسبانيا تعتزم إرسال مزيداً من المساعدات للأونروا
في سياق متصل، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الإثنين، إن إسبانيا سترسل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) مبلغاً إضافياً قدره 3.5 مليون يورو (3.8 مليون دولار) كمساعدة.

وقدمت مدريد مساهمات مباشرة قيمتها 18.5 مليون يورو للأونروا في 2023، من بينها عشرة ملايين يورو تمت الموافقة عليها في ديسمبر/كانون الأول بعد قرار زيادة المساعدات التنموية والإنسانية للأراضي الفلسطينية بثلاثة أمثال.

ومنذ 26 يناير/كانون الثاني الماضي، جرى تعليق تمويل "أونروا" من جانب 18 دولة؛ الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلندا وأيسلندا ورومانيا وإستونيا والاتحاد الأوروبي، وفقا للأمم المتحدة.

الاحتلال يسعى لإنهاء عمل الأونروا في قطاع غزة بعد الحرب/ الأناضول
والأحد، قرر بنك "لئومي" الإسرائيلي تجميد حساب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في أعقاب الادعاءات بتورط الوكالة الأممية بأحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وفق إعلام عبري.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت (خاصة) إن البنك (خاص تمتلك إسرائيل %14 من أسهمه) "اتخذ هذا القرار غير المعتاد في أعقاب التقارير التي تحدثت عن تورط أونروا في الهجوم ضد إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول".

وتأسست "أونروا"، بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس؛ الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
رقم : 1114148
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