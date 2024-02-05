واشار الشيخ حمود الى ان اثر الثورة الاسلامية في طوفان الاقصى واضح ولا ينكره صديق او عدو وكل يراه من موقعه، ونحن نراه انه واجب اسلامي قامت به ايران بعدما تخلت اكثر الدول الاسلامية عن هذا الشعار وسلكت طريق الاستسلام وصدق قوله تعالى:" وان تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا امثالكم".



وأضاف:"جزء من كرامة المسلمين عادت بعد عملية طوفان الاقصى لانها المرة الاولى التي يتلقى فيها العدو الاسرائيلي هذه الصفعة المدوية، وظهر من خلال اعمال المجاهدين حيث ان العملية كانت مدروسة ومخطط لها بشكل علمي وعسكري هام فأدت الى هذه النتيجة المميزة، ولا شك ان الاحتضان الايراني كان له الفضل الاكير في نجاح العملية الى جانب شجاعة الشباب المجاهد في فلسطين وشعبها الصامد".



ولفت الشيخ حمود الى أن "اي انتصار لفلسطين هو انتصار للمنظومة الفكرية التي تبناها الامام الخميني والتي حافظ عليها السيد القائد الامام الخامنئي، وها هي ايران تسير على الدرب نفسه منذ 61 عاما عندما واجه الامام الخميني الشاه في مظاهرات 15 خرداد المشهورة، والتي تحدث فيها عن "اسرائيل" وحرض على معاداتها، وبرز منذ ذلك الوقت اهتمام الامام الخميني بالقضية الفلسطينية وجعلها من اولى الاولويات، وبالتالي هذا امر ليس سهلا وهو جزء من اعادة كرامة المسلمين بإذن الله".



كذلك يشير الشيخ حمود الى أن "الحركات التحررية الصادقة تأثرت بالثورة الاسلامية في إيران من خلال مناصرتها للقضية الفلسطينية ورؤيتها الايجابية للثورة في إيران، وهذه الحركات التحررية الصادقة تقدر جهود الثورة الاسلامية في إيران وإنجازاتها، وتتعامل معها مميزة بين الاختلاف المذهبي والمنهج السياسي، كما ان ممارسة الجمهورية الاسلامية والجهات المرتبطة بها للعمل السياسي اكدت على وحدة موقف حركات التحرر في مواجهة قوى الاستكبار العالمي والصهيونية العالمية، وهي رسالة عملية تدعو لوضع الخلافات جانبا والعمل على الامور التي نتفق عليها وهي كثيرة في منهج العمل".



ويلفت الشيخ حمود الى أن "العداوة الاميركية للثورة الاسلامية في ايران بدأت عندما نجحت الثورة في طرد الاميركيين من ايران وإحلال القوة السلامية بديلا عن القوة الاميركية، حيث ان الولايات المتحدة كانت تعتبر ايران في زمن الشاه مرتكزا سياسيا لها في المنطقة حيث كانت تسمى شرطي الخليح حينها، وتنفذ سياسات واشنطن في المنطقة منذ حلف بغداد وحتى سقوط الشاه".



ختاما يشير رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة" الى أن إنجازات الثورة الاسلامية في إيران عديدة وكثيرة ولا مجال لذكرها جميعها، ولكن نتوقف عند ما حققته من تقدم وقوة اقتصادية من صناعة زراعة وتجارة رغم الحصار، كذلك الانجازات العلمية الكبيرة والارقام التي تفوق الدول الصناعية الكبرى لجهة عدد المتخرجين من الكليات العلمية وحملة الدكتوراه والشهادات العلمية، كما نتحدث عن انجازات على صعيد صهر القوميات في ايران والاتجاهات المتعددة والاهتمام بالأقليات، وهذه الانجازات لا تخفى على أحد ولأجل ذلك يحاول الكيان الصهيوني تنفيذ الاغتيالات في محاولة للحد من انجزات ايران وتقدمها على مختلف الأصعدة".