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الاثنين 5 شباط 2024 ساعة 22:10

شمخاني يفند ادعاء ترامب حول الهجوم الصاروخي على عين الاسد

شمخاني يفند ادعاء ترامب حول الهجوم الصاروخي على عين الاسد
وضمن تفنيده تصريحات اخيرة للرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب بأن ايران اتصلت بأميركا قبل الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الاسد، قال الاميرال علي شمخاني: بعد العملية الارهابية الاميركية التي اسفرت عن استشهاد القائد سليماني وابومهدي المهندس وسائر قادة المقاومة، وبناء على قرار اتخذ بالاجماع، تقرر تنفيذ عمليات صاروخية مكثفة ضد قاعدة عين الاسد والتي تعتبر اهم قاعدة اميركية في العراق، بشكل مباغت تماما من اجل تحقيق الحد الاقصى من التدمير.

وأضاف الامين السابق للمجلس الاعلى للامن القومي: نظرا للعلاقات الوثيقة بين ايران والعراق، وكذلك من اجل مراعاة ملاحظات الجوار، تم اطلاع رئيس الوزراء العراقي في وقته بنصف ساعة قبل تنفيذ العمليات، بنحو لا تتمكن اميركا من اتخاذ ترتيبات وقائية خاصة.

وكان دونالد ترامب قد ادعى اليوم الماضي في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز؛ "ان ايران اتصلت بنا قبل الهجوم على العراق ردا على مقتل سليماني لكي نكون على علم ان الاميركان لن يتعرضوا للاصابة، وأخطأوا عمدا في اهدافهم: وهذا كان احتراما لنا".

ولفت شمخاني الى ان الادلاء بمواضيع تتعارض مع الواقع من قبل فرد كترامب المشهور بالكذب والآن ورغم تراكم ملفات ضده من فساد سياسي واقتصادي واخلاقي دخل معترك الانتخابات الرئاسية، ليس امرا غريبا.

وأردف شمخاني: لو كان الاحترام الذي يدعيه ترامب موجودا، لما كان هو وبومبيو وبولوتون وسائر المسؤولين الاميركان الضالعين في جريمة استشهاد القائد سليماني وابومهدي المهندس وسائر قادة المقاومة، لما كانوا يصرفون الاموال الباهظة من ضرائب المواطنين الاميركان، من اجل توفير الحماية لهم.
رقم : 1114182
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