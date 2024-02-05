غوتيريش يعلن تشكيل لجنة مستقلة لتقييم عمل “الأونروا”

وأعلن غوتيريش، إنشاء لجنة مستقلة من الوكالة “حيادية”، لألرد على اتهامات الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت عددا من موظفيها في قطاع غزة.



وأوضح أن “مجموعة التقييم هذه ستكون برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، كاترين كولونا، بالتعاون مع ثلاثة مراكز أبحاث هي معهد -راوول والنبرغ- في السويد، ومعهد -ميكلسن- في النرويج، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان”.



وفي وقت سابق من الاثنين، أعلنت إسبانيا عن مساعدات طارئة بقيمة 3.5 مليون يورو لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).



وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن “إسبانيا ستفرج عن حزمة مساعدات طارئة بقيمة 3,5 مليون يورو لتتمكن الأونروا من مواصلة أنشطتها على المدى القصير”.



وأُوقِف تمويل وكالة “أونروا” من قبل أكثر من 16 دولة مانحة، بما في ذلك الولايات المتحدة، بعدما قدمت “إسرائيل” ادعاءات بأن العديد من موظفي الوكالة الأممية شاركوا في عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها “حماس” في تشرين الأول/أكتوبر 2023.



وشكلت التبرعات المقدمة من ثلاث دول أعلنت تجميد تمويلها، وهي الولايات المتحدة وألمانيا واليابان، ما يقرب نصف إجمالي المساهمات للوكالة في عام 2022، وفقا لـ”أونروا”.



وحذرت وكالة “الأونروا” من جانبها، من أنها “قد تضطر إلى إيقاف خدماتها في قطاع غزة مع نهاية شباط/فبراير الحالي، بسبب تعليق عدد من الدول مساعداتها”.



وأوضحت الوكالة أن “الأزمة الإنسانية في القطاع تتفاقم، في الوقت الذي يُعرّض فيه تعليق التمويل عمليات الإغاثة للخطر”.

