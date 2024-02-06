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الثلاثاء 6 شباط 2024 ساعة 12:48

غضب وانتقادات ضد “العنصرية” و”الإسلاموفوبيا” رداً على مقال يصف مدينة “ديربورن” بأنها “عاصمة الجهاد في أمريكا”

غضب وانتقادات ضد “العنصرية” و”الإسلاموفوبيا” رداً على مقال يصف مدينة “ديربورن” بأنها “عاصمة الجهاد في أمريكا”
حيث نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” مقال رأي يوم الجمعة تحت عنوان: “مرحبا بكم في ديربورن.. عاصمة الجهاد الأمريكية”، في حين نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” مقالا للكاتب توماس فريدمان بعنوان: “فهم الشرق الأوسط من خلال مملكة الحيوان”.

وزادت مدينة ديربورن بولاية ميشيغان، وهي مدينة تضم أكبر عدد من السكان المسلمين في الولايات المتحدة، من وجود شرطتها خوفا من هجمات الكراهية بعد أن وصفتها صحيفة وول ستريت جورنال بأنها “عاصمة الجهاد” في أمريكا.

وقد كتب المقال المعادي للإسلام ستيفن ستالينسكي، وهو معلق على “الإرهاب” وشغل منصب المدير التنفيذي لمعهد أبحاث الإعلام في الشرق الأوسط الموالي لإسرائيل ومقره واشنطن العاصمة، حسبما لاحظ موقع “كومن سينس”.

وقال رئيس بلدية ديربورن، عبد الله حمود، يوم السبت، إن ضباط الشرطة في المدينة يكثفون وجودهم عبر أماكن العبادة ونقاط البنية التحتية الرئيسية بعد نشر مقال ستالينسكي الذي وصفه بأنه “متعصب” و”معاد للإسلام”.

وأدان مجلس العلاقات الأمريكية- الإسلامية (كير) ولجنة مناهضة التمييز العربية الأمريكية، المقال، ووصفاه بأنه “معاد للعرب وعنصري لاقتراحه أن سكان المدينة، بمن فيهم زعماء دينيون وسياسيون، يدعمون التطرف”.

ورداً على مقال “وول ستريت جورنال”، كتب الرئيس الأمريكي جو بايدن على موقع “إكس” بعد ظهر الأحد: “يعرف الأمريكيون أن إلقاء اللوم على مجموعة من الناس بناء على كلمات قلة صغيرة أمر خاطئ. هذا بالضبط ما يمكن أن يؤدي إلى الإسلاموفوبيا والكراهية المعادية للعرب، ولا ينبغي أن يحدث لسكان ديربورن، أو أي بلدة أمريكية. يجب أن نستمر في إدانة الكراهية بجميع أشكالها”.

وبعد وقت قصير من نشر تغريدة بايدن، غردت حاكمة ولاية ميشيغان غريتشن ويتمر بالقول: “ديربورن مجتمع نابض بالحياة مليء بسكان ميشيغان، الذين يساهمون يوما بعد يوم في ولايتنا. الإسلاموفوبيا وجميع أشكال الكراهية ليس لها مكان في ميشيغان أو في أي مكان”.

وقال عابد أيوب، المدير التنفيذي للجنة الأمريكية العربية لمناهضة التمييز على موقع إكس: “امضِ قدما وقل هذا عن أي شخص آخر وشاهد رد الفعل، سيتم إطلاق @tomfriedman قبل أن يجف الحبر. إن انطلاق موسم الانتخابات هذا هو تذكير بأن العنصرية المعادية للعرب والإسلاموفوبيا هي السائدة. هذا هو السبب في أن هذه القمامة مقبولة للكثيرين، ولن تكون هناك مساءلة”.

وقالت النائبة براميلا غايابال في تغريدة على إكس: “هذا مثير للاشمئزاز، يجب أن تخجل وول ستريت جورنال من نفسها لأنها تروج لهذا النوع من الإسلاموفوبيا، ويجب أن تعتذر فوراً لسكان ديربورن وللمسلمين في كل مكان، وشكراً حمود، عمدة ديربورن لقيادتك”.
رقم : 1114334
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