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الثلاثاء 6 شباط 2024 ساعة 13:16

غزة حاضرة في قلب مهرجان فجر المسرحي الدولي

غزة حاضرة في قلب مهرجان فجر المسرحي الدولي
 
المسرح منارة الحضارات، فيه جسد الإنسان أفكاره وقيمه، وتناقلتها الأجيال و من أشد الوسائل فاعلية في التثقيف والتنویر انه مهرجان فجر المسرحي الدولي، لدورته الـثانیة والاربعین ، والذی یعتبر حدثاً ثقافياً كبيراً في إيران لاستضافته مئات من الفرق المسرحيه الايرانية والعربية والاجنبية فأصبحت ايران حاضنة للنشاطات الثقافية .

وقالت إحدى المشاركات "نحن استطعنا من بعد انتصار الثورة الاسلامیة ان نحقق انجازات مختلفة في المجالات الثقافیة بالأخص فی مجال المسرح و الحمدلله تمکن الممثلون و الفنانون الایرانیون خلال اعمالهم من ترویج و نشر الثقافة الاسلامیة الایرانیة للعالم".

في مهرجان فجر الدولي المسرحي كانت حصة الاسد لعروض غزة فتم عرض 9 مسرحيات عن غزة في هذا المهرجان، الذي شارك فيه مختلف الفنانين من جميع أنحاء العالم،ساهموا في اثاره قضايا المستضعفين و المظلومين وجسدوها باعمالهم وخصوصا الفنانيين الايرانيين.

وبين عضو لجنة التحكيم،محمد دشتكلي، ان "مقارنة بالعام الماضی شهد مهرجان فجر الدولی للمسرح هذا العام حضورا جیدا من الشباب حیث کانت العدید من العروض لطلاب الفنون المسرحیة وقسم من اعمال هذا المهرجان خصصت لغزة تضمنت عرض الجرائم والمجازر الاسرائيلية بحث نساء واطفال فلسطين".

وقال مخرج المسرح ، جواد آجلي ، ان "الیوم اصبح مهرجان فجر المسرحی الدولی حدثا عالمیا بحیث تمتزج الثقافات العالمية المختلفة بلغة الفن لتفتح افق التواصل بين الشعوب في اطار مهرجان فجر الدولي".

يرمي المسرح الي تنمية المواهب الناشئة وتطويرها إضافة إلى تسليط الضوء على المضامين الاجتماعية و المبادئ الدينية في المسرح الايراني بعد انتصار الثورة الاسلامية قبل اكثر من اربعة عقود.
رقم : 1114341
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