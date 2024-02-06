غزة حاضرة في قلب مهرجان فجر المسرحي الدولي

إسلام تايمز (فلسطين) - حققت الثورة الإسلامية في ايران العديد من الإنجازات في مجال المسرح والدراما، بما فيها إقامة المهرجانات المختلفة، ومنها مهرجان فجر المسرحي الدولي الذي يقام سنويا في العاصمة طهران تزامنا مع ذکرى انتصار الثوره الإسلامية.حققت الثورة الإسلامية في ايران العديد من الإنجازات في مجال المسرح والدراما،