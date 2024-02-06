المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف ثكنة "راميم" بصاروخي "بركان"

وأوضحت في بيان لها أن الاستهداف تمّ بصاروخي "بركان" أصاباها بشكل مباشر، مشدّدة على أن العملية تشكّل "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته".



من جهته، أفاد الإعلام الإسرائيلي بأن صاروخاً أطلق من لبنان سقط بالقرب من "مرغليوت" في الجليل الأعلى.



وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية، أمس، أنّ حزب الله مستمر في القول "بصورة واضحة، لكل من يريد أن يسمع في الشرق والغرب"، إنّ "الجبهة اللبنانية ستستمر ناشطة ما دام القتال في غزة مستمراً".



ونفذت المقاومة، عدّة عمليات بالتزامن مع سلسلة اعتداءات نفذها "جيش" الاحتلال على البلدات اللبنانية.



وأكدت استهدافها، بالأسلحة الصاروخية، موقع "السماقة" مرتين، كما تم استهداف موقع "‏رويسات العلم" وثكنة "يفتاح"، محققةً ‏إصابات مباشرة.



وعلّق الإعلام الإسرائيلي عقب العمليات، بالقول إنّ هناك إطلاقاً لا يتوقف. وقبل أيام نشر الإعلام الحربي في حزب الله ملخصاً لكل العمليات، على طريق القدس، التي نفذها منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 ولغاية 4 شباط/فبراير 2024.



بدوره، نقل أمس مصدر أن الاحتلال نفّذ غارات جوية على أطراف بلدات بيت ليف، ميس الجبل، شيحين، الجبين، برعشيت، الناقورة، يارون.



واستهدفت مدفعية الاحتلال أطراف بلدات زبقين، شبعا، الضهيرة، طيرحرفا، مركبا، كفر حمام، وراشيا الفخار.