12مجزرة جديدة في قطاع غزة خلال ساعات.. عدد الشهداء يتجاوز الـ27500

وأشارت المصادر إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى 27585 و الإصابات إلى 66978، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.



ولا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.



وارتقى في الساعات الماضية أكثر من 10 مواطنين على الأقل، وأصيب آخرون، في قصف للاحتلال استهدف 4 منازل في حيي الصبرة والزيتون بمدينة غزة.



وقصفت طائرات الاحتلال منزلاً في حي تل الهوا، ما أدّى إلى استشهاد 5 مواطنين، وإصابة 15 آخرين بجروح مختلفة.



وشنّ طيران الاحتلال الحربي غارات طالت منازل في منطقتي مربع أنصار، ودوار أبو مازن، وحي الرمال، غربي مدينة غزة، وتصاعدت ألسنة الدخان من الأماكن المستهدفة.



وتمنع قوات الاحتلال مركبات الإسعاف من التحرك في المناطق الغربية من مدينة غزة للوصول إلى الشهداء والمصابين، وتطلق النار على كل من يتحرك في المنطقة.



وطالت شظايا قذائف مدفعية "جيش" الاحتلال الإسرائيلي ساحة مستشفى ناصر غربي مدينة خان يونس.



وتتفاقم أزمة النازحين في قطاع غزة حيث أغرقت مياه الصرف الصحي خياماً للنازحين في مناطق مختلفة من مدينة رفح جنوبي القطاع، عقب تدمير "الجيش" الإسرائيلي للبنية التحتية في المدينة.



وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، الميادين، في وقت سابق، باستمرار حالة الانهيار داخل المنظومة الصحية، بعد إخراج الاحتلال 30 مستشفى عن الخدمة في قطاع غزة.



ونزامناً، قالت وزارة التربية والتعليم في غزة، اليوم، إنّ 4895 طالباً استُشهدوا و8514 أصيبوا بجروح، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.