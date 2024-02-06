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الثلاثاء 6 شباط 2024 ساعة 13:41

"فايننشال تايمز": سكان غزة يبحثون عبثاً عن الأدوية

"فايننشال تايمز": سكان غزة يبحثون عبثاً عن الأدوية
وحذرت وكالات الإغاثة من أن النظام الصحي في غزة قد انهار تقريباً منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، مضيفةً أنّ فقط 14 مستشفى من أصل 36 لا يزال مفتوحاً، والعاملون فيها "مرهقون ولا يقدمون سوى خدمة جزئية". 

وقال مسؤولون بالأمم المتحدة إن نحو 100 شاحنة تحمل إمدادات إنسانية تدخل قطاع غزة يومياً، مقارنة بـ 500 شاحنة كانت تدخل قبل الحرب، ما أدى إلى ندرة الإمدادات الطبية، من التخدير إلى الأدوية الأساسية اليومية. 

بدورها، صرّحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة أنه "مثل الأنواع الأخرى من الإمدادات الإنسانية، لا تدخل الأدوية إلى قطاع غزة بكميات كافية لتلبية الاحتياجات". 

وتابعت في هذا الإطار أنّ "المستشفيات في حاجة دائمة إلى الإمدادات، مثل الأدوية المستخدمة أثناء العمليات الجراحية وأدوية الحروق، مضيفةً أن القطاع يشهد نقصاً في علاجات السرطان والمضادات الحيوية، ويواجه أصحاب الأمراض المزمنة صعوبة في تأمين الدواء. 

وفي سياق تفاقم الأزمة الصحية والإنسانية بسبب النزوح، أكدت منظمة الصحة العالمية أنّ معدلات الأمراض المعدية ترتفع في القطاع، وتشمل الإسهال والتهابات الجهاز التنفسي العلوي والعديد من حالات التهاب السحايا والطفح الجلدي والجرب والقمل وجدري الماء، إضافة إلى تفشي الالتهاب الكبد الوبائي (أ) واليرقان بسبب الظروف غير الصحية.

وفي ظل غياب العلاج الطبي المناسب، يحاول بعض المرضى الخروج من القطاع لتلقي العلاج عبر معبر رفح البريّ، لكنّ الصحيفة البريطانية أكدت أن هذه العملية "بطيئة وتتطلب موافقة إسرائيل على خروج المرضى وأفراد أسرهم المرافقين لهم". 

يأتي ذلك مع تواصل العدوان الإسرائيلي الذي أدى إلى وقوع 12 مجزرة جديدة في الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك ارتفعت حصيلة شهداء العدوان إلى 27585 إلى جانب  66978 جريحاً منذ 123 يوماً، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة. 

وأشارت الوزارة إلى أن عدداً من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. 
رقم : 1114350
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