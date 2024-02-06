4900 طالب استُشهدوا و8514 أصيبوا منذ بدء العدوان على قطاع غزة

وأشارت المصادر إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى 27585 و الإصابات إلى 66978، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.



ولا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.



وارتقى في الساعات الماضية أكثر من 10 مواطنين على الأقل، وأصيب آخرون، في قصف للاحتلال استهدف 4 منازل في حيي الصبرة والزيتون بمدينة غزة.



وقصفت طائرات الاحتلال منزلاً في حي تل الهوا، ما أدّى إلى استشهاد 5 مواطنين، وإصابة 15 آخرين بجروح مختلفة.





وشنّ طيران الاحتلال الحربي غارات طالت منازل في منطقتي مربع أنصار، ودوار أبو مازن، وحي الرمال، غربي مدينة غزة، وتصاعدت ألسنة الدخان من الأماكن المستهدفة.



وتمنع قوات الاحتلال مركبات الإسعاف من التحرك في المناطق الغربية من مدينة غزة للوصول إلى الشهداء والمصابين، وتطلق النار على كل من يتحرك في المنطقة.



وطالت شظايا قذائف مدفعية "جيش" الاحتلال الإسرائيلي ساحة مستشفى ناصر غربي مدينة خان يونس.



وتتفاقم أزمة النازحين في قطاع غزة حيث أغرقت مياه الصرف الصحي خياماً للنازحين في مناطق مختلفة من مدينة رفح جنوبي القطاع، عقب تدمير "الجيش" الإسرائيلي للبنية التحتية في المدينة.



وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، الميادين، في وقت سابق، باستمرار حالة الانهيار داخل المنظومة الصحية، بعد إخراج الاحتلال 30 مستشفى عن الخدمة في قطاع غزة.



ونزامناً، قالت وزارة التربية والتعليم في غزة، اليوم، إنّ 4895 طالباً استُشهدوا و8514 أصيبوا بجروح، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.



قالت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إنّ 4895 طالباً استُشهدوا و8514 أصيبوا بجروح، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.



وأوضحت الوزارة في البيان أنّ عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 4851 شهيداً 8227 جريحاً، فيما استُشهد في الضفة الغربية المحتلة 44 طالباً وأصيب 283 آخرون، إضافةً إلى اعتقال 89.



وأشارت إلى أنّ 239 معلماً وإدارياً استُشهدوا، وأصيب 836 بجروح في قطاع غزة، وستة أصيبوا بجروح، واعتُقل أكثر من 71 في الضفة الغربية المحتلة.



كما ولفتت الوزارة إلى أنه ما يزال 620 ألف طالب محرومين من الالتحاق بمدارسهم منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.



أما بالنسبة إلى المدارس المتضررة، أوضحت الوزارة أنّ هناك 286 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، كما تعرضت 49 مدرسة في الضفة الغربية للاقتحام والتخريب.



وأكّدت وزارة التربية أنّ الاستهداف الإسرائيلي للمدارس طال 90% من الأبنية المدرسية والتربية الحكومية التي تعرضت لأضرار مباشرة وغير مباشرة، إضافةً إلى أنّ هناك 29% من الأبنية المدرسية لا يمكن تشغيلها لتعرضها لهدم كلي أو أضرار بالغة، وأنّ 133 مدرسة حكومية تمّ استخدامها كمراكز للإيواء في قطاع غزة.



هذا ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزّة، منذ أكثر من 123 يوماً، مستهدفاً مختلف أنحاء القطاع، ما أسفر عن استشهاد وجرح أكثر من 100 ألف.



