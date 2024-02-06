بصاروخ "فلق1".. حزب الله يستهدف تجمعاً للاحتلال في محيط موقع "جل العلام"



وأفاد مراسل الميادين في جنوب لبنان، باستهداف موقع عسكري إسرائيلي في الجليل الغربي، بنيران أطلقت من لبنان.



وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، في وقت سابق اليوم، استهدافها ثكنة ‏"راميم" التابعة للاحتلال الإسرائيلي، عند الحدود مع فلسطين المحتلّة.



وأوضحت المقاومة في بيان أنّ الاستهداف تمّ بصاروخي "بركان" أصاباها بشكل مباشر، مشدّدة على أن العملية تشكّل "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته".



من جهته، أفاد الإعلام الإسرائيلي بأن صاروخاً أطلق من لبنان سقط بالقرب من "مرغليوت" في الجليل الأعلى.



وقد أشار مصدر في الجنوب، أنّ غارة من مسيّرة إسرائيلية وقصف مدفعي استهدفا أطراف بلدة مروحين، كما استهدف قصف مدفعي أطراف مروحين جنوبي لبنان.



وأمس الإثنين، ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية، أمس، أنّ حزب الله مستمر في القول "بصورة واضحة، لكل من يريد أن يسمع في الشرق والغرب"، إنّ "الجبهة اللبنانية ستستمر ناشطة ما دام القتال في غزة مستمراً".



ونفذت المقاومة، عدّة عمليات بالتزامن مع سلسلة اعتداءات نفذها "جيش" الاحتلال على البلدات اللبنانية.



