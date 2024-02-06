"هيئة الأسرى": الشتاء الحالي الأقسى على المعتقلين بفعل تشديد الاحتلال إجراءاته

وقال فارس في تصريح له، اليوم الثلاثاء، إن " البرد نال من أجساد أسرانا وأسيراتنا، وتسبب بانتشار الأمراض الموسمية في صفوفهم بشكل كبير".



وبحسب فارس، فقد تزامنت مصادرة الأجهزة الكهربائية ووسائل التدفئة والملابس والأغطية، مع تقليل كميات الطعام للحد الأدنى، وسوئه من حيث النوعية والكمية، ما أدّى الى ترهل صحة الأسرى، ومعاناتهم من أمراض الانفلونزا، وأوجاع شبه دائمة في العظام والمفاصل والمعدة.



وأضاف فارس أنه مع تدني درجات الحرارة، تحولت الظروف الجوية إلى وسيلة عقاب قاسية، حيث يُعزل الأسرى في غرفهم بلباس واحد فقط، وفرشات وأغطية خفيفة جداً لا تحدث أي فعالية في ظل الصقيع،حيث تدنت الحرارة الى مستويات كبيرة وبشكل ملحوظ هذا الشتاء، علماً أن أبواب الغرف والزنازين تتضمن فتحات يتسلل منها البرد ومياه الأمطار بسهولة.



وأعرب فارس عن سخطه لصمت المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية، التي تنظر الى جرائم الاحتلال وتفرده بالأسرى من دون أن تحرك ساكناً، معتبراً أن الأسرى يتحولون من أشخاص أصحاء الى مرضى بفعل الطقس والظروف البيئة، ولا يتدخل أحد لانقاذهم، أو حتى معاينة ظروفهم.



وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، قد أعلنا في بيان مشترك، أن "حصيلة الاعتقالات بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ارتفعت إلى نحو 6540 أسير حتى الخامس من شباط/ فبراير الحالي، وهي حصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن".