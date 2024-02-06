جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل في السراي الحكومي

إسلام تايمز (لبنان) - أعلن الأمين العام ل​​مجلس الوزراء​​ محمود مكيّة، أنّ "مجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال، يعقد جلسةً عند السّاعة التّاسعة والنّصف من صباح يوم الخميس الواقع فيه 08/02/2024، في السّراي الكبير، لبحث عدد من المواضيع".