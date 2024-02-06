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الثلاثاء 6 شباط 2024 ساعة 15:36
جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل في السراي الحكومي
وكان قد أشار مكيّة، في وقت سابق، إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بصدد الدّعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء، للبحث في البنود المتعلّقة بالمواضيع الضّروريّة المبيّنة في الجدول المرفق.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1114372
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