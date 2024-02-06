هجوم إسرائيلي على روسيا.. موسكو ترد

وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن كلام السفيرة الإسرائيلية لدى موسكو سيمون هالبرين الموجهة إلى الوزير سيرغي لافروف هي "هجوم لا أساس له من الصحة" بهدف التغطية على تصريحات يسرائيل كاتس.



وعلقت الوزارة على انتقاد هالبرين موقف روسيا تجاه حماس منذ 7 أكتوبر، بعد أن قالت خلال مقابلة أجرتها مع صحيفة "كوميرسانت" الروسية، إن "روسيا تتهم "إسرائيل" بالإبادة الجماعية وتتضامن مع جنوب أفريقيا التي قدّمت دعوى في محكمة العدل الدولية".



إذ استنكرت الوزارة تصريحات السفيرة التي أدلت بها في المقابلة ، واصفة ذلك بأنها "بداية فاشلة للغاية" لمنصبها الدبلوماسي الذي بدأ في كانون الأول/ ديسمبر 2023.



هذا واستدعت وزارة الخارجية الروسية سفيرة الاحتلال الإسرائيلي في موسكو، سيمونا هالبرين، وفق ما صرّحت به الوزارة لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية، اليوم الإثنين.



وأوضحت الوزارة أن قرار الاستدعاء يأتي على خلفية " تصريحات علنية غير مقبولة" أطلقتها السفيرة، مؤكدةً أن تلك التصريحات "تشوّه نهج السياسة الخارجية الروسية والحقائق التاريخية".



وأشارت الوزارة إلى أن "التصريحات التي تم الإدلاء بها هي بداية غير ناجحة للغاية للبعثة الدبلوماسية، التي ينبغي أن تهدف إلى تطوير العلاقات الثنائية خدمةً لمصالح الطرفين"، وفق الوزارة.



وذكرت أن السفيرة تتحدث بـ "طريقة غير محترمة عن الجهود التي تبذلها روسيا في اتصالاتها الرامية إلى المساعدة في حل مصير الأسرى".