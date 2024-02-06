إفتتاح حقل " سهراب" النفطي جنوب ايران

تبلغ الطاقة الانتاجية الفعلية للحقل 2000 برميل يوميا، ومن المستهدف إيصالها لطاقة نهائية 30 الف برميل باليوم. ويعد من الحقول الـ 21 المشتركة للبلاد ويحظى باهمية استثمارية ومردودية.



ويقع سهراب بمسافة 115 كلم شمال غرب أهواز، بمنطقة "هورالعظيم" بجوار الحدود الايرانية العراقية، حيث تقدّر إحتياطياته المتاحة 2 مليار برميل وتلك القابلة للاستخلاص 150 مليون برميل.



وبدأت الحكومة الايرانية الحالية ( تسلمت مهامها اغسطس/آب 2021) عمليات تطوير وتدشين الحقل، عبر مجموعة أعمال مدرجة على جدول المشروع وهي حفر 20 بئرا وبناء المنشآت الأرضية مثل المضخات النفطية وتمديد 160 كلم أنابيب تدفقية ونحو 60 كلم أنابيب نقل وشبكة كهرباء وأنظمة قياس حيث من المتوقع أن توفر هذه العمليات 4000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في محافظة خوزستان ( مركزها أهواز).