استطلاع رأي: تراجع كبير لشعبية حزب العمال بين المسلمين في بريطانيا

وبينت نتائج الاستطلاع أن دعم المجتمع المسلم لحزب العمال انخفض من 86% إلى 60% منذ انتخابات عام 2019.

وقالت "شبكة العمال المسلمي"ن، التي كلفت بإجراء الاستطلاع، إنه أظهر "نقطة أزمة" بالنسبة لشعبية الحزب القوية عادة بين الناخبين المسلمين.



ومع تضمين الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم، ينخفض الدعم الحالي لحزب العمال من المسلمين البريطانيين إلى 43% فقط.



ويأتي ذلك في وقت يتصاعد فيه التوتر بشأن رد فعل الحزب على الحرب على غزة، حيث قال 38% من المسلمين البريطانيين إن وجهات نظرهم حول الحزب أصبحت أكثر سلبية خلال الأشهر الـ 12 الماضية.