الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 6 شباط 2024 ساعة 16:54

الجبهة الشعبية: رفح ستكون مقبرة لـ"الجيش" الإسرائيلي ومحرقة لآلياته ودباباته

الجبهة الشعبية: رفح ستكون مقبرة لـ"الجيش" الإسرائيلي ومحرقة لآلياته ودباباته
وقالت الجبهة في البيان، اليوم الثلاثاء، إنّ "الإدارة الأميركية والمنظومة الدولية بمشاركتها في حرب الإبادة الصهيونية وتماهيها مع جريمة الاحتلال بإجبار مئات الآلاف من أبناء شعبنا للنزوح إلى مدينة رفح، تساهم في ارتكاب جريمة حرب غير مسبوقة عبر خلق أكبر "غيتو" مكتظ بالسكان على مستوى العالم".

وأضافت أنّ الفلسطينيين المحاصرين في رفح بمساحة جغرافية ضيقة تعاني من عذابات النزوح ومن أوضاع كارثية، وانتشار للأوبئة والأمراض، ووجود نقص حاد في الأدوية وشح في المواد الإغاثية والمياه الصالحة للشرب، إلا أنّ الأخطر من ذلك هو تعرض هذه المساحة المكتظة بالنازحين إلى القصف العنيف الذي يتسبب يومياً بارتقاء عشرات الشهداء والمصابين.

وأكدت الجبهة أنّ الاحتلال الإسرائيلي يسعى للهروب من هزائمه المتلاحقة التي يتعرض لها في المناطق التي اجتاحها برياً والخسائر الكبيرة التي يتكبدها في جنوده وآلياته، وعدم تحقيقه أي هدف أو انجاز ميداني على الأرض عبر تسويق كذبة" انتهائه من تطهير جيوب المقاومة وتحقيقه إنجازات ميدانية في خان يونس والوسطى وغزة والشمال".

وبالنسبة إلى الحديث عن بدء تحضير الاحتلال لعملية عسكرية برية واسعة ضد مدينة رفح، أشارت الجبهة إلى أنّ الاحتلال مهّد لهذا الاجتياح عبر تكثيف قصفه العنيف على المدينة وعلى منازل المواطنين الآمنين في الساعات الأخيرة.

وشددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في ختام بيانها على أنّ "المقاومة بكافة أذرعها العسكرية في رفح جاهزة للتصدي لأي اجتياح صهيوني بري للمدينة"، وتؤكد أنها "كما كانت دوماً ستجعل من أزقة المدينة ومخيماتها وشوارعها مقبرة للغزاة الصهاينة، ومحرقة لآلياته ودباباته كما تفعل المقاومة في جميع مناطق القطاع.

ولليوم الـ123 على التوالي، تخوض المقاومة اشتباكات ضارية مع الاحتلال في أكثر من محور وخصوصاً في خان يونس، ومدينة غزة وتدك آلياته، وتوقع في صفوفه القتلى والجرحى.

وبلغ عدد الجنود القتلى في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي 562  منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بينهم نحو 225 ضابطاً وجندياً قُتلوا منذ بدء التوغل البري في القطاع.

وفي السياق، أفادت مصادر الميادين، في 28 كانون الثاني/يناير الماضي، بأنّ مصر أبلغت الفصائل الفلسطينية بقرارها منع اجتياح الاحتلال حدود رفح، على اعتبار أنه يشكل اعتداءً على الأمن القومي المصري.

وأشادت الفصائل الفلسطينية بالموقف المصري، وعدّته "حمايةً للحدود وتعزيزاً للسيادة عليها"، مشيرةً إلى أنّ "مصر تمنع مشروع التهجير". 

وقبل أيام، أكد رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان  أنّ "سعي كيان العدو للسيطرة على محور فيلادلفيا في قطاع غزة على طول الحدود مع مصر" سيؤدي إلى "تهديد خطير وجدّي للعلاقات المصرية - الإسرائيلية".
رقم : 1114385
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الناطق الرسمي لـ “مجلس علماء فلسطين في لبنان ” لـ ”اسلام تايمز” : الثورة الإسلامية حققت أكبر انتصار في التاريخ
الناطق الرسمي لـ “مجلس علماء فلسطين في لبنان ” لـ ”اسلام تايمز” : الثورة الإسلامية حققت أكبر انتصار في التاريخ
الشيخ محمد الزعبي لـ"اسلام تايمز": لقد نجح الدعم الإيراني أن ينقل المقاومة من مرحلة الدفاع إلى مرحلة المبادرة والتهديد
الشيخ محمد الزعبي لـ"اسلام تايمز": لقد نجح الدعم الإيراني أن ينقل المقاومة من مرحلة الدفاع إلى مرحلة المبادرة والتهديد
6 شباط 2024
تفاصيل المهلة الأمريكية للسعودية بشأن التطبيع مع ‘‘إسرائيل‘‘
تفاصيل المهلة الأمريكية للسعودية بشأن التطبيع مع ‘‘إسرائيل‘‘
6 شباط 2024
أهلا بكم في النازية الجديدة...سكان غزة يموتون أمام أعين العالم أجمع
أهلا بكم في النازية الجديدة...سكان غزة يموتون أمام أعين العالم أجمع
6 شباط 2024
مسؤول بالحرس الثوري: غرب آسيا تحول الى مقبرة لجنود الاعداء
مسؤول بالحرس الثوري: غرب آسيا تحول الى مقبرة لجنود الاعداء
6 شباط 2024
الشيخ القطان: حركات التحرر في العالم الاسلامي تنظر الى ثورة الامام الخميني نظرة انتصار الحق على الباطل
الشيخ القطان: حركات التحرر في العالم الاسلامي تنظر الى ثورة الامام الخميني نظرة انتصار الحق على الباطل
5 شباط 2024
الشيخ السعدي لـ"إسلام تايمز": فلسطين حاضرة بقوة كقضية عقائدية مركزية في الثورة الاسلامية في ايران
الشيخ السعدي لـ"إسلام تايمز": فلسطين حاضرة بقوة كقضية عقائدية مركزية في الثورة الاسلامية في ايران
5 شباط 2024
الشيخ حمود لـ"إسلام تايمز": اي انتصار لفلسطين هو انتصار للمنظومة الفكرية التي تبناها الامام
الشيخ حمود لـ"إسلام تايمز": اي انتصار لفلسطين هو انتصار للمنظومة الفكرية التي تبناها الامام
5 شباط 2024
الشيخ العيلاني لـ"إسلام تايمز":الثورة الاسلامية في ايران استطاعت ان تبقي القضية الفلسطينية حية
الشيخ العيلاني لـ"إسلام تايمز":الثورة الاسلامية في ايران استطاعت ان تبقي القضية الفلسطينية حية
5 شباط 2024
مقتطفات من كلمة الإمام الخامنئي لدى لقاء جمع من قادة وضباط القوات الجوية التابعة للجيش
مقتطفات من كلمة الإمام الخامنئي لدى لقاء جمع من قادة وضباط القوات الجوية التابعة للجيش
5 شباط 2024
الأسس والجوانب الثورية في فكر الإمام الخميني
الأسس والجوانب الثورية في فكر الإمام الخميني
5 شباط 2024
آثار الثورة الإسلامية الإيرانية على بُنية النظام الدولي
آثار الثورة الإسلامية الإيرانية على بُنية النظام الدولي
5 شباط 2024
أهمية التاريخ وكتابته من منظور الإمام الخميني (قدس سره)
أهمية التاريخ وكتابته من منظور الإمام الخميني (قدس سره)
5 شباط 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تفاصيل المهلة الأمريكية للسعودية بشأن التطبيع مع ‘‘إسرائيل‘‘
أهلا بكم في النازية الجديدة...سكان غزة يموتون أمام أعين العالم أجمع
الشيخ القطان: حركات التحرر في العالم الاسلامي تنظر الى ثورة الامام الخميني نظرة انتصار الحق على الباطل
الشيخ السعدي لـ"إسلام تايمز": فلسطين حاضرة بقوة كقضية عقائدية مركزية في الثورة الاسلامية في ايران