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الثلاثاء 6 شباط 2024 ساعة 17:35

التعاون العلمي والتكنولوجي بين إيران والسودان يزداد قريبا

التعاون العلمي والتكنولوجي بين إيران والسودان يزداد قريبا
وقال وزير خارجية السودان خلال زيارته دار التكنولوجيا والابتكار الإيرانية: أنا سعيد لأن دولة إسلامية مثل إيران حققت نموا كبيرا في مجالات التكنولوجيا، في عالم اليوم، لا يحترمون دولة لا تملك ما يكفي من المعرفة والقوة، وبالتالي يجب علينا تطوير وتبادل تجارب بعضنا البعض حتى يتمكن جميع المسلمين من الاستفادة من هذه النعمة.

وتابع علي الصادق علي الحسين: السودان بلد كبير وواسع؛ ويبلغ عدد سكانها 50 مليون نسمة، وتمتلك أراضي زراعية واسعة.. لكن هذه الموارد لا يمكن استخدامها دون استخدام التكنولوجيا.. وآمل أن نتمكن من تنفيذ التعاون العلمي والتكنولوجي من خلال إيجاد المجالات المشتركة مع إيران.

وفي هذا اللقاء أكد أميرحسين ميرآبادي رئيس مركز التفاعل الدولي بمكتب نائب الرئيس للعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد القائم على المعرفة الإيراني على ضرورة زيادة التفاعل بين البلدين وقال: هناك فرص كثيرة للتعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا بين إيران والسودان، الشخص المسؤول عن تطوير التكنولوجيا في إيران هو نائب الرئيس للعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد القائم على المعرفة، ومنذ ما يقرب من عامين، التزم نائب الرئيس هذا بتضمين مناقشة تأثير التكنولوجيا على حياة واقتصاد المجتمع الإيراني مع تطور التكنولوجيا.

وتابع ميرآبادي: يمكن لإيران والسودان التعاون في مختلف المجالات ونحن مهتمون بتطوير هذا التعاون معكم، تنشط في بلدنا حوالي 10.000 شركة قائمة على المعرفة وعدد كبير من الشركات الناشئة ومجمعات العلوم والتكنولوجيا، مما يوفر قدرة جيدة على التعاون معكم في إيران.

وقال رئيس مركز العلاقات الدولية: الشركات الإيرانية مستعدة ومهتمة بالتعاون مع الشركات الأفريقية.. وتتفق الحكومات أيضًا على ضرورة هذا التعاون؛ ولذلك لدينا الاستعداد اللازم لنقل التكنولوجيا وتطويرها مع السودان.
رقم : 1114398
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