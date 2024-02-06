قوات خاصة أوكرانية في السودان

حيث نشرت صحيفة Kyiv Post فيلماً قصيراً قالت إنه جاء من مصادر داخل المخابرات العسكرية الأوكرانية المسؤولة عن العمليات السرية، ويظهر فيه سجين روسي أسير يخضع للاستجواب ومعه رجلان أفريقيان.



ويقول الجندي الروسي إنه من جماعة "بي إم سي فاغنر" وجاء إلى السودان قادماً من جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث يتمركز مقاتلون من الجماعة الروسية، "لإسقاط الحكومة المحلية" بقوة قوامها نحو 100 فرد.



ولم يُجرَ تحقيقٌ مستقل في محتوى الفيديو والموقع الذي صُوِّر فيه، وفق صحيفة "الغارديان".



ومع ذلك فقد انتشر الأمر بعد أشهر من التكهنات بأنَّ القوات الأوكرانية تعمل في السودان ضمن حملة ناشئة تشنها كييف لضرب المصالح الروسية خارج الخطوط الأمامية للحرب الأوكرانية.



وسبق تداول مقاطع فيديو تُظهِر ضربات انتحارية بطائرات بدون طيار على الطراز الأوكراني ضد قوات الدعم السريع في السودان؛ ما أثار تقارير خلُصت مبدئياً إلى أنَّ العمليات نفذتها قوات خاصة من كييف، وقناص شاحب البشرة يعمل في السودان، وُصِف بأنه أوكراني على الشبكات الاجتماعية.



والتقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في مطار شانون بأيرلندا، في سبتمبر/أيلول 2023، وقال الزعيم الأوكراني في ذلك الوقت: "ناقشنا التحديات الأمنية المشتركة بيننا، وتحديداً أنشطة الجماعات المسلحة غير الشرعية التي تمولها روسيا".



وتنتهج أوكرانيا أيضاً استراتيجية تتمثل في شن قواتها الخاصة عمليات داخل روسيا في محاولة لتسجيل انتصارات دعائية ضد عدوها، وإظهار أنه لا يوجد مكان آمن بالضرورة من قواتها، رغم أنَّ مثل هذه العمليات نادراً ما تكون ذات أهمية عسكرية.



وفي وقت سابق من هذا العام، نشرت أوكرانيا مقطع فيديو يُقال إنه يُظهِر قوات كوماندوز من القوات الخاصة، وهي تنفذ غارة داخل منطقة بيلغورود بجنوب روسيا؛ ما أجبر المسؤولين المحليين على نقل العائلات حفاظاً على سلامتهم.



ويقاتل الجيش السوداني ضد قوات الدعم السريع، منذ أبريل/نيسان 2023، وذكرت تقارير عديدة أنَّ المتمردين يتلقون الدعم من مجموعة فاغنر، التي أعيد تشكيلها تحت سيطرة وثيقة من موسكو منذ وفاة زعيمها يفغيني بريغوزين.



ويُقال إنَّ جزءاً آخر من مقطع الفيديو الأخير يظهر أفراداً من القوات الخاصة الأوكرانية يفتشون مركبة عسكرية ليلاً، ويزيلون بطاقة فاغنر من جندي يبدو أنه ميت في مقعده. لكن الصورة مظلمة للغاية وغير واضحة بحيث لا يمكن تحديدها.