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الثلاثاء 6 شباط 2024 ساعة 17:59

السيسي أكد لبلينكن أهمية دور "الأونروا" وضرورة اتخاذ خطوات جادة تجاه تسوية القضية الفلسطينية

السيسي أكد لبلينكن أهمية دور "الأونروا" وضرورة اتخاذ خطوات جادة تجاه تسوية القضية الفلسطينية
وأوضح أنّ "اللّقاء ركّز على تطوّرات الجهود المكثّفة، الرّامية للتّوصّل إلى وقف لإطلاق النّار في قطاع ​غزة​، وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإغاثيّة اللّازمة لإنهاء المعاناة الإنسانيّة بالقطاع"، مشيرًا إلى أنّ "السيسي أوضح ما تقوم به مصر من جهود هائلة، في ظروف ميدانيّة صعبة، في قيادة عمليّة تقديم وتنسيق وإدخال المساعدات الإنسانيّة إلى غزة، بالتّنسيق مع المؤسّسات الأمميّة والإغاثيّة ذات الصّلة؛ مؤكّدًا أهميّة الدّور المحوري الّذي تقوم به "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيّين" (​الأونروا​) على هذا الصّعيد".

كما أكّد السّيسي "ضرورة تنفيذ القرارات الدّوليّة والأمميّة المعنيّة بالأزمة، واتخاذ خطوات جادّة تجاه التّسوية العادلة والشّاملة للقضية الفلسطينية، بما يضمن استقرارًا مستدامًا في المنطقة".

وذكر فهمي أنّ "من جانبه، أكّد بلينكن حرص بلاده على استمرار التّنسيق والجهود المشتركة مع مصر، للتّوصّل إلى تهدئة وحماية المنطقة من اتساع نطاق الصّراع، مشيدًا بالجهد المصري المقدّر الدّاعم للأمن والاستقرار في المنطقة".
رقم : 1114407
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