ايران تبيع كل ما تنتجه من النفط والنمو الاقتصادي 6%

و في تصريحات له اليوم الثلاثاء قال محسن منصوري: توجه الحكومة الإيرانية الحاالية في السياسة الخارجية هو تعزيز الأمن القومي والاهتمام به وتقوية جبهة المقاومة، وسيكون لذلك في النهاية آثار فعالة وإيجابية على القضايا الداخلية.



وأكد مساعد الرئيس الإيراني في الشؤون التنفيذية: إن مؤشر النمو الاقتصادي في البلاد اليوم بلغ إلى أكثر من 6%، وإن هذا النمو في قطاع النفط يبلغ إلى ما يقارب 20% وهذا مدعاة للفخر جدا.



كما أشار مساعد رئيس الجمهورية إلى زيادة حجم المبادلات النفطية للبلاد في السنتين الأخيرتين وقال: اليوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعلن بكل فخر أن لديها زبائنها لشراء نفط البلاد وتبيع كل ما يتم إنتاجه.