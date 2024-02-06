أمير قطر الشيخ تميم بن حمد يلتقي بلينكن ويتباحثان حول غزة

واستعرض الجانبان "العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وآفاق تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية.



وأكد أمير قطر خلال المقابلة "ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين، واستمرار إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ومستدام إلى مناطق القطاع كاف".



من جانبه، أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن تقدير واشنطن لأمير قطر على جهود بلاده "المتصلة الهادفة لاستئناف عملية تبادل المحتجزين والأسرى في غزة".



وقطر هي ثالث محطة لبلينكن في جولته الخامسة بالشرق الأوسط منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.



