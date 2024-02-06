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الثلاثاء 6 شباط 2024 ساعة 20:30

محقّقةً إصابات مباشرة.. الم ق ا و م ة الإسلامية في لبنان تستهدف عدة مواقع للاحتلال

محقّقةً إصابات مباشرة.. الم ق ا و م ة الإسلامية في لبنان تستهدف عدة مواقع للاحتلال
وأعلنت الم ق ا و م ة الإسلامية في لبنان استهداف مواقع "السمّاقة" و"الرمتا" و"‏رويسات العلم" في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة، ومقر قيادة كتيبة "بيت هيلل" التابع للّواء الإسرائيلي الإقليمي الشرقي "769".
وجاء في بيانات الم ق ا و م ة أنّ العمليات تمّت بالأسلحة المناسبة والصاروخية، مشيرةً إلى تحقيقها إصاباتٍ مباشرة.

وفي ضربة ثانية نحو موقع "‏رويسات العلم" تحديداً، أكّدت الم ق ا و م ة الإسلامية‏ أنّ مجاهديها حقّقوا إصاباتٍ مباشرة باستهداف التجهيزات التجسّسية للعدو الاسرائيلي.

كذلك، استهدف مجاهدو الم ق ا و م ة الإسلامية، موقع "‏المرج"  وانتشاراً لجنود العدو في محيطه بالقذائف المدفعية، وحقّقوا إصاباتٍ مباشرة، كما جاء في بيانٍ مقتضب نشره الإعلام الحربي للم ق ا و م ة.

واستهدفت الم ق ا و م ة، في وقتٍ سابقٍ اليوم، ثكنة "راميم" بالأسلحة الصاروخية وأصابتها بصورةٍ مباشرة.

وشدّدت الم ق ا و مة الإسلامية في لبنان أن عملياتها تشكّل "دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لم ق ا و مته الباسلة الشريفة".
 
ويأتي ذلك فيما أفادت وسائل الإعلام العبرية بإطلاق 4 صواريخ من لبنان على مستوطنة "مسكاف عام"، إضافةً إلى سقوط صواريخ من دون انطلاق صفّارات الإنذار في تلة "راميم".

كذلك، أكّد الإعلام العبري أنّ إطلاق قذائف "الهاون" على مواقع جيش الكيان الاسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان لا يزال مستمراً.

كما طال القصف المدفعي المعادي استهدف أطراف بلدات كفركلا والعباسية الحدودية وحولا وكفرشوبا وكفرحمام والهبارية.

وقام  الطيران المُسيّر للاحتلال باستهداف أطراف بلدات مروحين والناقورة وحولا.
رقم : 1114448
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