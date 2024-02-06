مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق تتوقّع التنحي في نهاية أيار: البلاد "على حافة الخطر"

وعين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وزيرة الدفاع الهولندية السابقة في المنصب في أواخر عام 2018. وتستهدف بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق إلى تعزيز الحوار السياسي الشامل والمساعدة في تنسيق المساعدات الإنسانية والتنموية.



وقالت هينيس-بلاسخارت أمام مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا "لكي يواصل العراق السير على طريق الاستقرار والتقدم، فمن الضروري توافر البيئة المواتية. ومثل هذه البيئة تتطلب ضبط النفس من جميع الأطراف".

وقالت هينيس-بلاسخارت "ندرك طبعا أن سلطات وجهات مؤثرة كثيرة تسعى إلى تقليص التصعيد، لكن من الواضح أن الوضع ما زال هشا. وما زال العراق، بل المنطقة الأوسع، على حافة الخطر حيث يهدد أصغر خطأ في الحسابات بسقوطه في صراع كبير".



وأضافت أن هناك "حاجة ملحة لوقف الهجمات، سواء كانت من داخل العراق أو خارجه... وكما أشير إلى ذلك مرات كثيرة في السنوات الماضية، يتعين أن يشمل ذلك كبح جماح الجهات المسلحة التي تعمل خارج سيطرة الدولة".



وغزت الولايات المتحدة العراق وأطاحت بصدام حسين في عام 2003 فانزلقت البلاد إلي سنوات من الحرب والقتال بين جماعات عرقية ودينية. وسحبت أميركا قواتها في عام 2011، لكنها أعادت آلاف الجنود بعد ذلك بثلاث سنوات.