القناة ١٣ الإسرائيلية: رد حماس وصل إلى إسرائيل وهو طويل ومفصل

إسلام تايمز (فلسطين) - أفادت القناة ١٣ الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين كبار، بأن "رد حماس وصل إلى إسرائيل وهو طويل ومفصل، والأمر الأساسي لدى حماس حالياً هو وقف إطلاق النار الشامل ووقف الحرب عملياً".