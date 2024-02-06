أحدث العناوين :
القناة ١٣ الإسرائيلية: رد حماس وصل إلى إسرائيل وهو طويل ومفصل
مظاهرات في القارات الست لأجل غزة
الرئيس الأسد يقبل أوراق اعتماد اول سفير إماراتي لدى بلده منذ2011
مصدر مسؤول: إطلاق سراح سجينين إيرانيينن في السعودية
بلينكن: أميركا تراجع رد حماس على إطار لاتفاق بشأن الاسرى وسنبحثه مع إسرائيل
كندا تفرض عقوبات على قادة في حماس والجهاد الإسلامي
وزيرا الخارجية الإيراني والقطري يبحثان مبادرات وقف النار بغزة
مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق تتوقّع التنحي في نهاية أيار: البلاد "على حافة الخطر"
“ترامب لا يتمتع بالحصانة”.. قرار من محكمة أمريكية يمهّد لمحاكمة الرئيس السابق بالتدخل في انتخابات 2020
مؤشرات ايجابية يعلنها البيت الأبيض حول التطبيع الإسرائيلي السعودي!
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
7 February 2024
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
فلسطین
0
الثلاثاء 6 شباط 2024 ساعة 22:36
القناة ١٣ الإسرائيلية: رد حماس وصل إلى إسرائيل وهو طويل ومفصل
وفي السياق، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "هناك ضغط أميركي كبير جداً في محاولة للوصول إلى صفقة والتقدم إلى الأمام وهذا صعب جداً مقابل حماس".
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1114476
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
الناطق الرسمي لـ “مجلس علماء فلسطين في لبنان ” لـ ”اسلام تايمز” : الثورة الإسلامية حققت أكبر انتصار في التاريخ
الشيخ محمد الزعبي لـ"اسلام تايمز": لقد نجح الدعم الإيراني أن ينقل المقاومة من مرحلة الدفاع إلى مرحلة المبادرة والتهديد
6 شباط 2024
تفاصيل المهلة الأمريكية للسعودية بشأن التطبيع مع ‘‘إسرائيل‘‘
6 شباط 2024
أهلا بكم في النازية الجديدة...سكان غزة يموتون أمام أعين العالم أجمع
6 شباط 2024
مسؤول بالحرس الثوري: غرب آسيا تحول الى مقبرة لجنود الاعداء
6 شباط 2024
الشيخ القطان: حركات التحرر في العالم الاسلامي تنظر الى ثورة الامام الخميني نظرة انتصار الحق على الباطل
5 شباط 2024
الشيخ السعدي لـ"إسلام تايمز": فلسطين حاضرة بقوة كقضية عقائدية مركزية في الثورة الاسلامية في ايران
5 شباط 2024
الشيخ حمود لـ"إسلام تايمز": اي انتصار لفلسطين هو انتصار للمنظومة الفكرية التي تبناها الامام
5 شباط 2024
الشيخ العيلاني لـ"إسلام تايمز":الثورة الاسلامية في ايران استطاعت ان تبقي القضية الفلسطينية حية
5 شباط 2024
مقتطفات من كلمة الإمام الخامنئي لدى لقاء جمع من قادة وضباط القوات الجوية التابعة للجيش
5 شباط 2024
الأسس والجوانب الثورية في فكر الإمام الخميني
5 شباط 2024
آثار الثورة الإسلامية الإيرانية على بُنية النظام الدولي
5 شباط 2024
أهمية التاريخ وكتابته من منظور الإمام الخميني (قدس سره)
5 شباط 2024
أحدث العناوين
القناة ١٣ الإسرائيلية: رد حماس وصل إلى إسرائيل وهو طويل ومفصل
مظاهرات في القارات الست لأجل غزة
الرئيس الأسد يقبل أوراق اعتماد اول سفير إماراتي لدى بلده منذ2011
مصدر مسؤول: إطلاق سراح سجينين إيرانيينن في السعودية
بلينكن: أميركا تراجع رد حماس على إطار لاتفاق بشأن الاسرى وسنبحثه مع إسرائيل
كندا تفرض عقوبات على قادة في حماس والجهاد الإسلامي
وزيرا الخارجية الإيراني والقطري يبحثان مبادرات وقف النار بغزة
مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق تتوقّع التنحي في نهاية أيار: البلاد "على حافة الخطر"
“ترامب لا يتمتع بالحصانة”.. قرار من محكمة أمريكية يمهّد لمحاكمة الرئيس السابق بالتدخل في انتخابات 2020
مؤشرات ايجابية يعلنها البيت الأبيض حول التطبيع الإسرائيلي السعودي!
قبل قليل.. حماس تعلن ردها لوقف اطلاق النار الشامل في غزة
محقّقةً إصابات مباشرة.. الم ق ا و م ة الإسلامية في لبنان تستهدف عدة مواقع للاحتلال
“حماس” تستنكر قرار الأرجنتين نقل سفارتها إلى القدس المحتلة
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد يلتقي بلينكن ويتباحثان حول غزة
مصدر مسؤول: إطلاق سراح سجينين إيرانيينن في السعودية
ايران تبيع كل ما تنتجه من النفط والنمو الاقتصادي 6%
الجبهة الشعبية تحذر أمريكا والمجتمع الدولي بشأن 'مدينة رفح'
الخارجية اللبنانية غاضبة من لندن بسبب زيارة كاميرون لبيروت
سفينة تجارية بسعة 3500 طن قيد التشييد في مازندران
"بلومبرغ": الصين تهيمن على محطات توليد الطاقة الجديدة العاملة بالفحم في العالم
الأكثر قراءة
بسبب "معاداة السامية"... الملياردير الأميركي كينيث غريفين يوقف تمويله لجامعة هارفارد
مدمرة أمريكية تتعرض لهجوم صاروخي في البحر الأحمر
الخزانة الأميركية: واشنطن فرضت عقوبات على شبكة مالية لإيران وحزب الله اللبناني
اختبار طريق بري من الإمارات والبحرين مروراً بالسعودية لنقل البضائع للاحتلال
ايران تحصل على معلومات عن هوية عملاء الموساد في 28 دولة
البنتاغون: واشنطن لن تعلن عن إمدادات أسلحة جديدة لأوكرانيا
عشية عشرة الفجر المباركة .. قائد الثورة يزور مرقد الإمام الراحل (ره)
هل بات إفلاس كيان الاحتلال الصهيوني يدفعه لتجاوز كل الخطوط الحمر والتنكر بلباس الأطباء واغتيال المرضى؟
الجيش الإسرائيلي: قواتنا تجري تدريبات تحسبًا لأي حرب بالشمال وهاجمنا أكثر من 50 هدفًا لحزب الله بسوريا
العدوان الأمريكي البريطاني يشن غارتين على محافظة صعدة
القوات الأمريكية في العراق كانت مستعدة للمشاركة في العدوان على غزة
قناة سعودية تحذر من إمكانية قطع 'أنصار الله' الاتصال بين الشرق والغرب!
دعاوى قضائية في أميركا ضد بارزاني و قيادات في الديمقراطي الكردستاني
نقابة مستوردي المواد الغذائية: فرض ضريبة على الشركات المستفيدة من الدعم مجحف وغير عادل
العراق: المقاومة الإسلامية تعلن مهاجمة ميناء حيفا بالطيران المُسيّر
عودة طوابير السيّارات إلى محطات الوقود في لبنان
"يديعوت أحرونوت": الجيش الإسرائيلي قرّر تقليص قواته المتمركزة في المناطق المتاخمة للحدود اللبنانية
لقاءات رئيس الحكومة اليوم في السرايا الكبير
ميقاتي: سجلنا 35 ألف خرق إسرائيلي للقرار 1701 بما في ذلك انتهاك سيادة لبنان الجوية والبرية والبحرية
رئيس مجلس مستوطنة المطلة يقر بتضرر 130 منزلاً منذ بداية القتال مع حزب ال له
الأخبار الساخنة
أخطأنا بجبهة الشمال ولن ننتصر على حماس.. اعتراف إسرائيليّ علام يدل؟
البیان رقم 4 لحرس الثورة: دمرنا مقرات الموساد والإرهابيين بـ 24 صاروخا
من هو السيد رضي الموسوي وعلاقته بالحاج قاسم؟
الرصاص ‘‘الإسرائيليّ‘‘ ومطاردة الصحفيين
إخترنا لکم
تفاصيل المهلة الأمريكية للسعودية بشأن التطبيع مع ‘‘إسرائيل‘‘
أهلا بكم في النازية الجديدة...سكان غزة يموتون أمام أعين العالم أجمع
الشيخ القطان: حركات التحرر في العالم الاسلامي تنظر الى ثورة الامام الخميني نظرة انتصار الحق على الباطل
الشيخ السعدي لـ"إسلام تايمز": فلسطين حاضرة بقوة كقضية عقائدية مركزية في الثورة الاسلامية في ايران