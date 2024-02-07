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الأربعاء 7 شباط 2024 ساعة 09:59

إيران ترفض بشكل قاطع اتهامات اميركا الخاوية ضد قواتها المسلحة

إيران ترفض بشكل قاطع اتهامات اميركا الخاوية ضد قواتها المسلحة
وقال أمير سعيد إيرواني، سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، في رسالة إلى الرئيس المؤقت لمجلس الأمن يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي: إن جمهورية إيران الإسلامية، إذ ترفض بشكل قاطع الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة الواردة في الرسالة ذات الصلة ضد القوات المسلحة الإيرانية، تدين بشدة العمليات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضي العراق وسوريا في 2 فبراير 2024.

وقال كبير دبلوماسيي جمهورية إيران الإسلامية في الأمم المتحدة: إن هذه العمليات غير القانونية استهدفت عمدا المدنيين والبنى التحتية الأساسية وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والإصابات في صفوف المدنيين. إن مثل هذه الأعمال غير القانونية لا تنتهك فقط القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وخاصة المادة 2 (4)، ولكنها تعرض أيضًا السلام والاستقرار في المنطقة للخطر، وتعتبر تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين.

وقال ايرواني: علاوة على ذلك، تدين جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية بشدة الأعمال العسكرية للولايات المتحدة، التي تنتهك بشكل سافر وحدة أراضي هذين البلدين وسيادتهما واستقلالهما. ولذلك فإن الإخطار الذي تقدمه الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة يفتقر إلى أي مبرر قانوني ولا يضفي الشرعية على مثل هذه التصرفات.

وأضاف السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة في هذه الرسالة: استمرارًا للمراسلات السابقة، بما في ذلك الرسائل المؤرخة 4 ديسمبر 2023، و2 يناير، و30 يناير 2024 (S/2023/953، S/2024/9، S/2024/110) تم إعداد هذه المراسلات ردًا على الرسالة المؤرخة فبراير 2024 (S/2024/135) من الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.

وطلب ايرواني من رئيس مجلس الأمن تسجيل هذه الرسالة كوثيقة من وثائق مجلس الأمن وتوزيعها على الأعضاء.
مصدر : وكالات
رقم : 1114525
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