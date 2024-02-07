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الأربعاء 7 شباط 2024 ساعة 10:11

رئيس منظمة الطاقة الذرية: نسعى الى الزيادة الكمية والنوعية للادوية المشعة

رئيس منظمة الطاقة الذرية: نسعى الى الزيادة الكمية والنوعية للادوية المشعة
وقال محمد إسلامي، مساء الثلاثاء، في برنامج لقاء إخباري خاص حول آخر إنجازات الصناعة النووية في البلاد ان أبحاث الادوية المشعة مستمرة بشكل متواصل ونعمل على زيادتها كما ونوعا ونخطط لزيادة الدقة في التشخيص وزيادة الفعالية في قطاع العلاج.

وافاد ان مليون شخص في البلاد يستخدمون الادوية المشعة كل عام وحاليًا، يوجد نحو 20 نوعا من الادوية المشعة في مرحلة الطب السريري وسيرعى الرئيس الايراني العام الايراني المقبل تدشين أكبر مركز للادوية المشعة وهو انجاز فريد من نوعه في منطقتنا.

واعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية ان قائد الثورة أكد على موضوع الـ 20 ألف ميغاواط من الكهرباء في نوفمبر 2017 وكان ينبغي أن نضع آلية لهذا الموضوع. وفي الوثيقة الاستراتيجية للصناعة النووية، استهدفنا توليد هذا الحجم . وفي قانون الموازنة للعام الايراني المقبل ايضا وردت هذه المسألة أيضاً في الملاحظة السابعة.
مصدر : وكالات
رقم : 1114529
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