الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 7 شباط 2024 ساعة 10:28

اعتقال 19 سوريا في السعودية والسبب؟!

اعتقال 19 سوريا في السعودية والسبب؟!
وقال الأمن العام في بيان، إن الأشخاص المقبوض عليهم ساروا بمركباتهم في تجمع غير نظامي، وعرقلوا الحركة المرورية، لتتم إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات محاسبتهم.

ويعاقب قانون المرور السعودي كل من خرج في موكب دون الحصول على تصريح، بالغرامة من 3 آلاف إلى 6 آلاف ريال (800 إلى 1600 دولار)، إلا أن لائحة العقوبات لم توضح ما إن كان هناك توقيف بحق مرتكب هذه المخالفة أم لا.

وكان مجموعة من أبناء قبائل العقيدات في محافظة دير الزور شرقي سوريا، خرجوا في موكب لاستقبال شيخ عشيرة يدعى ذيب النجرس لدى وصوله العاصمة الرياض.


شاهد/اعتقال 19 سوريا في السعودية والسبب؟!
مصدر : وكالات
رقم : 1114537
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إصرار حماس على وقف الحرب.. ‘‘إسرائيل‘‘ لا ترغب بالسلام
إصرار حماس على وقف الحرب.. ‘‘إسرائيل‘‘ لا ترغب بالسلام
محور فيلادلفيا.. مصر تلوّح بالقوة العسكرية ضد كيان الاحتلال
محور فيلادلفيا.. مصر تلوّح بالقوة العسكرية ضد كيان الاحتلال
7 شباط 2024
خبراء أمميون يدينون ‘‘إسرائيل‘‘.. ما الهدف من قتل الصحفيين؟
خبراء أمميون يدينون ‘‘إسرائيل‘‘.. ما الهدف من قتل الصحفيين؟
7 شباط 2024
ما سر صمود الشعب الفلسطيني؟
ما سر صمود الشعب الفلسطيني؟
7 شباط 2024
الناطق الرسمي لـ “مجلس علماء فلسطين في لبنان ” لـ ”اسلام تايمز” : الثورة الإسلامية حققت أكبر انتصار في التاريخ
الناطق الرسمي لـ “مجلس علماء فلسطين في لبنان ” لـ ”اسلام تايمز” : الثورة الإسلامية حققت أكبر انتصار في التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم
6 شباط 2024
الشيخ محمد الزعبي لـ"اسلام تايمز": لقد نجح الدعم الإيراني أن ينقل المقاومة من مرحلة الدفاع إلى مرحلة المبادرة والتهديد
الشيخ محمد الزعبي لـ"اسلام تايمز": لقد نجح الدعم الإيراني أن ينقل المقاومة من مرحلة الدفاع إلى مرحلة المبادرة والتهديد
6 شباط 2024
تفاصيل المهلة الأمريكية للسعودية بشأن التطبيع مع ‘‘إسرائيل‘‘
تفاصيل المهلة الأمريكية للسعودية بشأن التطبيع مع ‘‘إسرائيل‘‘
6 شباط 2024
أهلا بكم في النازية الجديدة...سكان غزة يموتون أمام أعين العالم أجمع
أهلا بكم في النازية الجديدة...سكان غزة يموتون أمام أعين العالم أجمع
6 شباط 2024
مسؤول بالحرس الثوري: غرب آسيا تحول الى مقبرة لجنود الاعداء
مسؤول بالحرس الثوري: غرب آسيا تحول الى مقبرة لجنود الاعداء
6 شباط 2024
الشيخ القطان: حركات التحرر في العالم الاسلامي تنظر الى ثورة الامام الخميني نظرة انتصار الحق على الباطل
الشيخ القطان: حركات التحرر في العالم الاسلامي تنظر الى ثورة الامام الخميني نظرة انتصار الحق على الباطل
5 شباط 2024
الشيخ السعدي لـ"إسلام تايمز": فلسطين حاضرة بقوة كقضية عقائدية مركزية في الثورة الاسلامية في ايران
الشيخ السعدي لـ"إسلام تايمز": فلسطين حاضرة بقوة كقضية عقائدية مركزية في الثورة الاسلامية في ايران
5 شباط 2024
الشيخ حمود لـ"إسلام تايمز": اي انتصار لفلسطين هو انتصار للمنظومة الفكرية التي تبناها الامام
الشيخ حمود لـ"إسلام تايمز": اي انتصار لفلسطين هو انتصار للمنظومة الفكرية التي تبناها الامام
5 شباط 2024
الشيخ العيلاني لـ"إسلام تايمز":الثورة الاسلامية في ايران استطاعت ان تبقي القضية الفلسطينية حية
الشيخ العيلاني لـ"إسلام تايمز":الثورة الاسلامية في ايران استطاعت ان تبقي القضية الفلسطينية حية
5 شباط 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
إصرار حماس على وقف الحرب.. ‘‘إسرائيل‘‘ لا ترغب بالسلام
محور فيلادلفيا.. مصر تلوّح بالقوة العسكرية ضد كيان الاحتلال
خبراء أمميون يدينون ‘‘إسرائيل‘‘.. ما الهدف من قتل الصحفيين؟
ما سر صمود الشعب الفلسطيني؟