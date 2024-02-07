الاحتلال يريد إبقاء الجبهات السورية مشتعلة على حساب الأبرياء

الاستهداف الذي أدى لاستشهاد 6 مدنيين في حصيلته الأولى دمر المبنى بشكل كامل وأحدث أضراراً في المباني المجاورة.



العمل على رفع الانقاض لمعرفة مصير العالقين تحت ركام المبنى تطلب ساعات من العمل لفرق الدفاع المدني وفرق محافظة حمص.



وقال عبد الله البواب رئيس مجلس مدينة حمص لقناة العالم: هذه المنطقة مأهولة وتضررت نتيجة هذا الحادث. تم اسعاف الطلاب والمدنيين الساكنين في هذا البناء وهناك شهداء عددهم غير معروف حتى الان. نعمل حاليا على فتح الطريق ورفع الأنقاض.



وقال رئيس الدفاع المدني في حمص العميد مهذب المودي: قام رجال الدفاع المدني بالتعاون مع الاطفاء والخدمات في المحافظة على رفع الانقاض وانتشال الشهداء والجرحى.



استهداف العدو المتكرر للأحياء السكنية في المدن السورية يكشف رغبة اسرائيلية بإبقاء الجبهات السورية مشتعلة ولو على حساب دماء المدنيين.



استهداف جديد للمدنيين الآمنين في منازلهم تختاره آلة القتل الصهيونية لتكتب اسماء الراقدين في منازلهم في سجلات الراحلين.