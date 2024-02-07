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الأربعاء 7 شباط 2024 ساعة 13:11

رئيس الاركان الايرانية: سلاح الجو قوة رائدة وواعدة ومبتكرة

رئيس الاركان الايرانية: سلاح الجو قوة رائدة وواعدة ومبتكرة
وقدم رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، اللواء محمد باقري، التهنئة لقائد القوة الجوية العميد الطيار حميد واحدي في رسالة وجهها له بمناسبة يوم القوة الجوية للجيش عشية حلول 8 شباط، يوم مبايعة حشد من كوادر القوة الجوية للامام الخميني قبيل انتصار الثورة الاسلامية بايام عام 1979.

وجاء في الرسالة: احيي بحلول التاسع عشر من بهمن (8 شباط)، ذكرى الملحمة التاريخية والشجاعة في مبايعة رجال القوة الجوية للإمام والنهضة الإسلامية ومرافقة الشعب الإيراني الأبي ضد نظام الطاغية، في اللحظات الحساسة والحاسمة من شهر بهمن عام 1357 ه.ش (11 شباط عام 1979)، والتي هزت أركان النظام البهلوي المنبوذ والعميل، وابارك واهنئ لكم ولكل القادة والكوادر الواعية والشجاعة الثورية بهذا الفخر العظيم.

واضاف: ان كوادر القوة الجوية بمبادرتهم الشجاعة والجهادية في تلك اللحظات المصيرية حطموا الهيمنة الخاوية للطاغوت والطغيان التاريخي الحاكم في إيران، وادوا دورهم ومكانتهم كقوة رائدة وواعدة ومبتكرة في الجمهورية الإسلامية الايرانية وصنعوا المجد والعظمة والتالق في القوة الدفاعية والرادعة من قبل القوات المسلحة بانتصار الثورة وقيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومفاخر سنوات الدفاع المقدس الثماني (1980-1988) والفترة الحساسة التي تلت ذلك.
مصدر : وكالات
رقم : 1114578
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