المقاومة تحرج الاحتلال بالاعلان عن عدد جنوده القتلى

وأفاد مصدر صحفي في القدس المحتلة أن 10 من جنود الاحتلال أيضا اصيبوا خلال المعارك وفق الناطق العسكري باسم جيش الاحتلال.



وأكد المصدر أن حالات القتل في صفوف جيش الاحتلال الاسرائيلي يتزايد يوم بعد يوم ويجب ان يكون هناك اعلان رسمي من قبل جيش الاحتلال، ولكن هناك تعتيم على الاعداد الحقيقية حتى لا تؤثر بشكل كبير على الوضع الداخلي في الشارع الاسرائيلي.



وأضاف المصدر: على الرغم من كل هذا التعتيم كان هناك اعتماد على الاعلانات الرسمية التي تُعلن من قبل كتائب القسام وسرايا القدس وهذه اكثر مصداقية لضرب الرواية للاحتلال الاسرائيلي في تعتيمه واجباره على اعلان الحقائق حتى يسيطر على وضعه الداخلي.