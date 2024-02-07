مقتل 22 شخصا في انفجارين يهزان بلوشستان الباكستانية

ويتجه الباكستانيون إلى صناديق الاقتراع في ظل تصدّر قضية إدانة وسجن رئيس الوزراء السابق عمران خان، الفائز في الانتخابات العامة الأخيرة، عناوين الأخبار على الرغم من الأزمة الاقتصادية وغيرها من المشاكل .



وقالت السلطات إنّها عزّزت الإجراءات الأمنية عند مراكز الاقتراع.



ووقع الانفجار الأوّل، الذي قتل 12 شخصاً، عند مكتب أحد المرشحين المستقلين في منطقة بيشن. ووقع الانفجار الثاني في بلدة قلعة سيف الله القريبة من الحدود الأفغانية بالقرب من مقر لجمعية علماء الإسلام، وهي حزب ديني كان في السابق هدفاً لهجمات مسلحين، وذلك وفقاً لما قاله وزير الإعلام في الإقليم.



ولم يتضّح بعد مَن المسؤول عن الهجومين. وتعارض عدة جماعات، مثل حركة طالبان الباكستانية وجماعات انفصالية من بلوشستان، الحكومة ونفذت هجمات في الأشهر القليلة الماضية.



وذكر مستشفى قريب من موقع انفجار بيشن أنّ عدد القتلى بلغ 12 وأنّ أكثر من 20 أصيبوا.



بدوره، قال نائب مفوض منطقة بشين، جمعة داد خان، إنّ الانفجار أدّى لإصابة العديد من الأشخاص.



ويأتي الهجوم عقب إنهاء الأحزاب السياسية حملاتها الانتخابية، في وقت متأخر أمس الثلاثاء، قبل فترة الهدوء التي تفرضها القواعد الباكستانية التي تمنع الحملات في اليوم السابق للتصويت.