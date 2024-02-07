لجنة الشؤون الخارجية إجتمعت بحضور فرونتسكا ومحور النقاش هو قرار الـ1701 وتمويل "لاونروا"

ولفت الى ان "في الوقت نفسه، تم التركيز على ضرورة العودة الى القرار 242 وضرورة تطبيقه لانه الاساس في المشاكل التي نراها اليوم في الاقليم. كما تم الكلام على لبنانية مزارع شبعا وأخذنا بالتفاصيل، المعلومات لدى سعادة السفيرة لجهة الخرائط الموجودة لدى الامم المتحدة والتي سلمت في العام 2000 وهي تستند الى الخرائط التي وضعت في عام 1966. وفي الوقت نفسه تم التطرق الى ضرورة الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، لأن هناك ضرورة لتوقيع المعاهدات الممكن ان يكون لبنان حاضرا من خلالها بعد حرب غزة".



وذكر أن "شرحت فرونتسكا عندما تحدثنا عن مزارع شبعا والنقاط ال 12 التي تذكر اليوم في أي حل مقترح، ذكرت ان سبعة منها صار اتفاق حولها، والباقي يحتاج الى عمل على الصعيد الديبلوماسي. كما طرح سؤال حول موضوع "الاونروا" ووقف المساعدات من الدول الداعمة وتأكدنا ان الامول الموجودة تكفي الى آخر آذار المقبل، وتم تكليف لجنة من تقصي الحقائق وهي تقوم بدورها ويأملون صدور تقرير خلال اذار على امل ان يتم ايجاد مصادر للتمويل وألا يتحمل لبنان اكثر مما يتحمله اليوم".