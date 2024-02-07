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الأربعاء 7 شباط 2024 ساعة 16:32

حماس تفند مزاعم الاحتلال 'العثور على وثائق ومبالغ مالية'!

حماس تفند مزاعم الاحتلال
وقالت حماس في بيان لها، الأربعاء: إن ترويج جيش الاحتلال لروايات متخيّلة على شكل إنجازات عسكرية ليؤكد مستوى الفشل الذي وصل إليه هذا الجيش النازي وأجهزته الأمنية التي تعاني من عقدة الفشل في مواجهة صمود شعبنا ومقاومته الباسلة التي لا زالت تدك حصونه ومواقعه وتوقع فيه المزيد من الخسائر البشرية والمادية.

وشددت على أن الاحتلال لم ولن يفلح في تسويق أكاذيبه أمام العالم الذي ضاق ذرعاً بجرائمه ومجازره التي يحاكم عليها أمام محكمة العدل الدولية.

وأكدت أنه سيأتي اليوم الذي يحاسب فيه على ما ارتكبه من إبادة جماعية، بحق أطفالنا وشعبنا الفلسطيني المناضل من أجل حريته وكرامته.
رقم : 1114617
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