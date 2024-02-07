بري هنأ نواف سلام بانتخابه رئيسًا لمحكمة العدل وعرض الأوضاع مع القرم وفريد الخازن وعطالله والخطيب

والتقى بري في وقت لاحق النائب السابق سمير الجسر، حيث جرى للأوضاع العامة العامة وآخر المستجدات السياسية.



إلى ذلك، استقبل بري أيضًا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب.



وبعد الظهر، استقبل رئيس المجلس النائب فريد هيكل الخازن ووزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم حيث تناول اللقاء عرض للاوضاع العامة لاسيما السياسية منها.



على صعيد آخر إتصل رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري بواف سلام مهنئًا بانتخابه رئيسًا لمحكمة العدل الدولية في لاهاي.



في سياق آخر، تم تأجيل زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى بري إلى موعد يحدد لاحقا.