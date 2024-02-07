"أكسيوس": بلينكن أبلغ نتانياهو وغالانت قلق إدارة بايدن البالغ بشأن توسيع العمليات في رفح

وتشن طائرات ومدفعية وزوارق الجيش الإسرائيلي قصفا عنيفا وأحزمة نارية على مدينة رفح جنوبي القطاع، في حين تخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكات ضارية مع القوات الإسرائيلية في الأحياء الغربية لمدينتي غزة وخان يونس.



وذكر المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية يانس لاركيه، أن "أي تحرك من جانب إسرائيل لتوسيع غزوها الشامل لقطاع غزة ليشمل مدينة رفح الجنوبية المكتظة بالسكان قد يؤدي إلى جرائم حرب يجب منعها بكل السبل".



وأوضح المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية يانس لاركيه، أن "القصف العشوائي للمناطق المكتظة بالسكان قد يصل إلى جرائم الحرب بموجب القانون الدولي الإنساني"، مشيرا إلى أن "الاحتلال رفع من وتيرة قصف لمحافظة رفح يومي الأحد والاثنين، وفق وكالة الأنباء الأردنية".