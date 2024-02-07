أوروبا من دون غاز.. والسبب هجمات حكومة صنعاء!

وتمر الناقلات التي تحمل الغاز الطبيعي بانتظام عبر البحر الأحمر، وقد "تم بالفعل إلغاء العديد من شحنات الغاز إلى إيطاليا"، بحسب وسائل الإعلام.



وأشارت وكالة "أسوشيتيد بريس"، إلى أن الهجمات التي تشنها "أنصار الله" في اليمن تشكل تهديدًا جديدًا لمستقبل إمدادات الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة، والذي يعتمد على الغاز الطبيعي المستورد لتشغيل المصانع وتوليد الكهرباء وتدفئة المنازل".



وأضافت الوكالة أنه تقوم العديد من شركات الشحن وبعض شركات الطاقة بإعادة توجيه السفن إلى جنوب القارة الأفريقية، بدلًا من المرور عبر قناة السويس شمالي البحر الأحمر، ويلاحظ أن إعادة توجيه السفن، على هذا النحو، يطيل الرحلة إلى أوروبا من الموردين في الشرق الأوسط، لمدة أسبوع أو أكثر، وهذا يزيد تكاليف النقل".