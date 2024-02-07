سوريا: استشهاد 4 جنود في هجوم إرهابي على نقطة عسكرية في ريف درعا الشرقي

وشن الإرهابيون الهجوم على إحدى النقاط العسكرية التابعة للفرقة 15 في الجيش السوري قرب بلدة أم المياذن شمالي الحدود السورية الأردنية، بنحو 3 كم، في ريف المحافظة الجنوبي الشرقي.



وتتواصل الهجمات الإرهابية على مواقع الجيش السوري من قبل الجماعات الإرهابية "جبهة النصرة" و"الحزب التركستاني" في منطقة خفض التصعيد في إدلب.



وفي 23 كانون الثاني/يناير الماضي، أعلنت وزارة الدفاع السورية تفكيك عدة عبوات ناسفة في ريف درعا، مؤكدةً أنّ حرس الحدود أسقط طائرة مسيّرة قرب الحدود مع الأردن.



وقالت وكالة "سانا" السورية إنّ عناصر وحدات الهندسة من القوات المسلحة العاملة في ريف درعا قامت بتفكيك عدة عبوات ناسفة مموّهة على شكل صخور من قبل الإرهابيين، مشيرةً إلى أنّها "معدّة لاستهداف المارة على جانب الطريق في بلدتي بصرى الحرير والمزيريب".



وتتزامن اعتداءات الإرهابيين مع تعرّض مدينة حمص السورية، فجر اليوم، لعدوان إسرائيلي من اتجاه طرابلس، أدّى إلى وقوع شهداء وجرحى.



وأكّد مدير صحة حمص مسلم الأتاسي أنّ الحصيلة النهائية للعدوان الإسرائيلي على مدينة حمص بلغت 7 شهداء و13 جريحاً.