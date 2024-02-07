مكتب نتنياهو يهاجم بلينكن.. لسنا جمهورية موز!

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد قالت إن بلينكن سيجتمع مع هليفي على انفراد ظهر اليوم الأربعاء، خلال زيارته إلى تل أبيب في إطار جولة في المنطقة.



وأفاد الموقع بأن بلينكن خطط للقاء هليفي على انفراد، لكن مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عارض لقاء الوزير الأميركي والمستوى العسكري، ولذلك جرى إلغاؤه.



ونقل عن مصدر سياسي لم يسمّه قوله: "نحن لسنا جمهورية موز، ولن يتاح عقد لقاء بين مسؤول سياسي أجنبي رفيع مع رئيس هيئة الأركان دون حضور من قبل المستوى السياسي". وقدّر المصدر ذاته أن "هناك سوء فهم من قبل الجانب الأميركي".