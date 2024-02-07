الملحق العسكري البحري الهندي: دور البحرية الإيرانية مؤثر جدا في أمن المنطقة

وقال ملحق البحرية الهندية في ايران العقيد البحري مك كار خلال لقائه مساء الثلاثاء مع قائد المنطقة الأولى (امامت) للقوات البحرية للجيش الايراني في بندرعباس جنوب البلاد: ان دور القوات البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الإيرانية مؤثر جدا في التطورات الراهنة وأمن المنطقة.



واضاف: ليس بين الهند وإيران حدود مشتركة، لكننا جيران في المجال البحري عبر بحر عمان والمحيط الهندي، وإن مستوى التفاعل بين البحريتين الهندية والإيرانية مرتفع للغاية ويتوسع باستمرار.



وتابع قائلا: إن البحرية الهندية ترغب برفع مستوى العلاقات مع القوات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.



وقال العقيد البحري مك كار ان استضافة المدمرة الإيرانية "دنا" في مناورات "ميلان 2024" شرف لنا وسنرحب بها في ميناء مومباي.