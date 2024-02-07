المقاومة الاسلامية اللبنانية مستمرة باستهداف مواقع الاحتلال الصهيوني

وقالت المقاومة في بيانٍ لها إنّ مجاهديها استهدفوا، عند الساعة 2:15 من بعد ظهر اليوم، التجهيزات الفنية في موقع "راميا" الإسرائيلي (قبالة بلدة رامية اللبنانية) بالأسلحة المناسبة وأصابتها إصابةً مُباشرة.



وفي بيانٍ آخر، أعلنت المقاومة في لبنان، استهداف تجمّعٍ لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع "زبدين" الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة عند الحدود مع فلسطين المحتلة، وذلك عند الساعة 1:45 من بعد ظهر اليوم، مؤكّدةً أنّ مجاهديها حقّقوا إصاباتٍ مباشرة.



وشدّدت بيانات المقاومة الإسلامية التأكيد على أنّ العملية جاءت دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسناداً لمقاومته، حيث تواصل المقاومة تنفيذ عملياتها من لبنان ضمن هذا النهج، منذ الـ8 من تشرين الأول/أكتوبر 2023.



ومع ارتفاع حدّة ضربات المقاومة وقوة الاستهدافات، ازدادت نقمة المستوطنين الإسرائيليين في الشمال على الحكومة و"الجيش" الإسرائيلي لفشلهما أمام حزب الله، والذي يضيف إلى الاستهدافات حرباً نفسية عبر توثيق إعلامه الحربي للعمليات.



وبالتزامن، مع ضربات المقاومة للمواقع الإسرائيلية، أفاد مصدر في جنوبي لبنان باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى اللبنانية ولا سيما الحدودية مع فلسطين المحتلة.



وأعلن مصدرنا استشهاد مدني وإصابة اثنين آخرين، بعد تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي غارة انطلقت من مُسيّرة إسرائيلية استهدفت بلدة الخيام اللبنانية، وكذلك، نفّذت طائرات الاحتلال سلسلة غارات استهدفت الخيام في قاطعها الجنوبي والشرقي أيضاً.



وقال إنّ غارات الاحتلال استهدفت أطراف عدّة بلدات لبنانية عند الحدود مع فلسطين المحتلة وهي: راميا، بيت ليف ومروحين.



وأشار إلى أنّ طائرات الاحتلال أطلقت بالونات حرارية في أجواء قرى قضاءي النبطية وصور، وبالتزامن نفّذت طائرات الاحتلال غاراتٍ وهمية في أجواء قرى وبلدات قضاء صور.



وفي سياقٍ متصل، نفّذت طائرات الاحتلال غارةً استهدفت محطة ضخ مياه الوزاني، فجر اليوم الأربعاء، وألحقت بها أضراراً مادية.



واليوم، زفّت المقاومة الإسلامية في لبنان، اثنين من مجاهديها شهداء على طريق القدس أثناء أداء واجبهم الجهادي، وهما: الشهيد المجاهد محمد جعفر عسيلي "ولاء" من بلدة أنصار في جنوب لبنان، والشهيد المجاهد حسين محمد شمص "مهدي" من بلدة اللبوة في البقاع.



وفي وقتٍ سابق، ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية أنّ حزب الله مستمر في القول "بصورة واضحة لكل من يريد أن يسمع في الشرق والغرب" إنّ "الجبهة اللبنانية ستستمر ناشطة ما دام القتال في غزة مستمراً".











