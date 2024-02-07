أبرز تطورات طوفان الأقصى 7-2-2024

واستهدف مقاومون آلية لـ"جيش" الاحتلال بعبوة ناسفة خلال اقتحام جنين ومخيمها، كما استهدفوا قوات الاحتلال الاسرائيلي بعبوة ناسفة خلال اقتحامها بلدة برقة شمال غرب نابلس.



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اقتحمت مدينة طولكرم مرتين خلال الليلة الماضية، كما اقتحمت فجر اليوم الأربعاء، مدينة جنين.



وأطلق "جيش" الاحتلال الرصاص على المواطنين المتواجدين أمام مستشفى جنين الحكومي، كما اندلعت مواجهات في المخيم وأحياء جنين ودوار السينما، مع تواصل استقدام تعزيزات عسكرية من شارع الناصرة إلى جنين، كما دارت مواجهات مع قوات الاحتلال عند دوار برقين وبالقرب من دوار قرية كفرقود.



وحلقت طائرة استطلاع في سماء المدينة ومخيمها خلال اقتحام قوات الاحتلال التي انتشرت في عدد من أحياء المدينة، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة، فيما شهدت المدينة حشودات عسكرية لقوات الاحتلال من تجاه شارع الناصرة.



وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طولكرم مساء أمس، وجابت منطقة الحي الغربي، قبل انسحابها لتعاود اقتحامه المدينة من المحور الغربي فجر اليوم الأربعاء، مستخدمةً عدداً كبيراً من الآليات مدعومة بجرافتين، مروراً بشارع مسجد المرابطين ودوار العليمي (المحاكم)، وشارع السكة عبر دوار اكتابا وشارع إسكان الموظفين باتجاه مخيم نور شمس شرق المدينة.



وفرضت قوات الاحتلال حصاراً مشدداً على مداخل مخيم نور شمس، ودفعت بمزيد من التعزيزات العسكرية إليه، في الوقت الذي قامت جرافاتها بتخريب وتدمير البنية التحتية لعدة محاور شملت محيط دوار الشهيد سيف أبو لبدة المحاذي لمدخله، وشارع جبل النصر وحارتي الدمج والمسلخ في المخيم.



وداهمت قوات الاحتلال عدداً من منازل المواطنين على الشارع الرئيسي وفتشتها ونشرت قناصتها على البنايات العالية في محيط المخيم.



وأطلق "جيش" الاحتلال الأعيرة النارية بشكل عشوائي على السيارات المصطفة على طول شارع السكة في المدينة، ونشر دورياته على طول شارع نابلس الواصل بين مخيمي طولكرم ونور شمس، في الوقت الذي سُمِعَت فيه أصوات انفجارات متتالية، ومُنِعَت مركبات الإسعاف من الوصول إلى مخيم نور شمس.



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اقتحمت فجر أمس الثلاثاء، مخيمي عقبة جبر وعين السلطان في أريحا، وسط اندلاع مواجهات وإطلاق رصاص حي، واعتقلت طفلاً وشابين شقيقين من مسافر يطا جنوب الخليل.



وفي السياق نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لـحركة حماس، اليوم الأربعاء، مقطعاً مصوراً يُظهر لحظة قنص ضابطٍ إسرائيلي، كانت الكتائب أعلنت في وقتٍ سابق استهدافه في محور القتال بمنطقة الجامعات غربي مدينة غزة وسط القطاع.



ونجحت كاميرا الإعلام العسكري لكتائب القسّام في توثيق رصد حركة الضابط وجندي آخر كان برفقته، كما أظهر مقطع الفيديو الذي نُشر، مجاهداً مع سلاح قناصة أثناء الاستعداد لإصابة هدفه.



وكانت كتائب القسام أعلنت أمس الثلاثاء، تمكّن مقاتليها من قنص ضابطٍ وجندي للاحتلال الإسرائيلي في منطقة الجامعات، غربي مدينة غزّة.



يأتي ذلك مع مواصلة المقاومة الفلسطينية عملياتها في محاور التقدم في قطاع غزّة، والتي تخوض خلالها اشتباكاتٍ ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة، وخصوصاً في مدينتي غزّة وخان يونس، في ظل محاولاتٍ إسرائيليةٍ مستمرة لتثبيت مواقعها والتقدم.



هذا وأقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء ، بمقتل جندي متأثراً بجراحه التي أصيب بها في قطاع غزة، إضافةً إلى إقراره أمس الثلاثاء، بمقتل ضابطٍ إضافي في صفوفه، خلال المعارك البرية الدائرة ضد المقاومة الفلسطينية، شمالي قطاع غزّة.



وبلغ عدد الجنود القتلى في صفوف القوات الإسرائيلية 654 قتيلاً، سقطوا منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بينهم نحو 227 ضابطاً وجندياً قُتلوا منذ بدء التوغل البري في قطاع غزة.



وإذ يشدّد "الجيش" الإسرائيلي الرقابة على نشر الأعداد الحقيقية لقتلاه ومصابيه من جرّاء المعارك البرية في القطاع، سعياً لإخفاء حجم خسائره، تُظهر البيانات الدقيقة والمقاطع المصوّرة التي تبثّها المقاومة الفلسطينية أنّ الخسائر التي يتكبّدها الاحتلال أكبر كثيراً مما يعلن.