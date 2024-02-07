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الأربعاء 7 شباط 2024 ساعة 20:09
ميقاتي تلقى إتصالا من رئيس وزراء كندا وبحث معه ملف الجنوب والاونروا
كما تطرق البحث خلال الاتصال الى موضوع عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" والمساهمة الكندية في تمويلها.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1114666
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