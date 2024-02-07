استطلاع اسرائيلي: 59 بالمئة من اليهود يعارضون إقامة دولة فلسطينية بعد الحرب

وفي ما يتعلق بأهداف الحرب على غزة التي أعلنتها إسرائيل، وهي القضاء على حركة حماس وتحرير الاسرى، وأن هذين هدفين متناقضين، قال 47% من اليهود أن الأولية يجب أن تكون إعادة الاسرى فيما اعتبر 42% أن الأولوية يجب أن تكون القضاء على حماس.



والصورة مختلفة جدا حول هذه المسألة بين المواطنين العرب. فقد أيد 69% أن تكون الأولوية لإعادة الاسرى، ضمن صفقات تبادل أسرى ووقف إطلاق نار، وأيد 8% أن تكون الأولوية القضاء على حماس، بينما اختار 23% القول إنهم لا يعرفون الإجابة.



وقال 42% من اليهود إن الدولة تنجح في الاهتمام بأمن مواطنيها، فيما تنخفض هذه النسبة إلى 24.5% بين العرب.



وتبين من الاستطلاع أن أقلية في إسرائيل، بنسبة 21.5%، تؤيد إجراء انتخابات للكنيست في موعدها القانوني، أي في تشرين الثاني 2026. ويؤيد 71% من مجمل المستطلعين تبكير الانتخابات، حيث قال 38% إنه يجب إجراء الانتخابات بعد الحرب على غزة فيما رأى 33% أنه يجب الإعلان الآن عن موعد الانتخابات وأن تجري بعد ثلاثة أشهر.



وفي ما يتعلق بقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي الموافقة على النظر في دعوى جنوب إفريقيا التي اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق سكان قطاع غزة، وإصدارها قرارات مرحلية ضد إسرائيل لم تشمل وقف الحرب، اعتبر 50% من اليهود أن القرارات متشدد تجاه إسرائيل، فيما رأى 39% من اليهود أن قرارات المحكمة الدولية متساهلة مع إسرائيل.



وقال 46% من العرب إن قرارات المحكمة الدولية متساهلة مع إسرائيل، لكن 35% امتنعوا عن الإجابة واختاروا القول إنهم لا يعرفون الإجابة، فيما اعتبر 19% من العرب أن القرارات متشددة حيال إسرائيل.



وبدا الجمهور اليهودي منقسما حيال قرار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هليفي بتجميد عمل لجنة تقصي الحقائق التي شكلها للتحقيق في أحداث 7 تشرين الاول. وقال 43% إنهم يؤيدون هذا القرار مقابل 42% الذين يعارضونه.



في مقابل ذلك، أيد 63% موقف هليفي بوجوب إرجاء التحقيقات الرقابية التي أعلن عنها مراقب الدولة، متنياهو أنغلمان، حول أحداث 7 تشرين الاول بادعاء تمكين الجيش الإسرائيلي من التركيز على القتال. وعارض 25% موقف هليفي.



وقال 57% من ناخبي أحزاب اليمين إنهم متفائلون حيال مستقبل النظام الديمقراطي في إسرائيل، بينما تتراجع هذه النسبة إلى 26% بين ناخبي أحزاب اليسار الصهيوني، وإلى 34% بين ناخبي أحزاب الوسط.



وأفاد 47% من ناخبي أحزاب اليمين بأنهم متفائلون حيال مستقبل الأمن القومي لإسرائيل، لتنخفض إلى 34% بين ناخبي أحزاب اليسار الصهيوني، وإلى 37.5 % بين ناخبي أحزاب الوسط.