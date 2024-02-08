اعتقال عشرات المتظاهرين ضد الإبادة الجماعية بغزة في بنسلفانيا

وأوضح متحدث باسم إدارة الخدمات العامة، التي تضم شرطة الكابيتول في بنسلفانيا، إن 126 شخصًا من منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام" و"ائتلاف فيلادلفيا الفلسطيني" و"مجلس بنسلفانيا للعلاقات الأمريكية-الإسلامية" تم احتجازهم فيما وصفها بأنها مظاهرة غير مسموح وغير مصرح بها.



وأشار المتحدث باسم الشرطة، تروي طومسون، إلى أن الأوامر صدرت إليهم بالتفرق قبل إلقاء القبض عليهم، وصدرت بحقهم أوامر بالتعدي على ممتلكات الغير ثم أطلق سراحهم.



وصفق المتظاهرون، الذين ارتدى عدد منهم قمصانًا كتب عليها "ابتعدوا عن الإبادة الجماعية"، وهتفوا أثناء الاحتجاج الذي استهدف استثمار وزارة الخزانة الأمريكية في السندات الإسرائيلية.



ودعا المتحتجون في إحدى اللافتات الكبيرة الدولة إلى إعادة استثمار أموال الضرائب في الرعاية الصحية والإسكان والمدارس والمناخ، كما صدحت حناجرهم بهتافات "فلسطين حرة" قبل وبعد اعتقالهم.



وقالت ليلى صابر، إحدى المشاركات في الاحتجاج، إن الاحتجاج ركز فقط على استثمار الدولة في السندات الإسرائيلية، مضيفة: "لم نخطط للاعتقال، ولكن تم القبض علينا".



الجمهورية ستايسي غاريتي، وزيرة خزانة ولاية بنسلفانيا قالت إن إن حصة الدولة من السندات الإسرائيلية ارتفعت بمقدار 20 مليون دولار بعد عملية طوفان الاقصى وتبلغ حاليا 56 مليون دولار.



وتمتلك الحكومة الامريكية أيضًا حوالى 8 ملايين دولار من الأوراق المالية الأخرى الموجودة في الكيان الإسرائيلي.



وقالت غاريتي إن هذا المبلغ إلى جانب الـ 56 مليون دولار، يمثل حوالي 0.14 في المائة من الأموال التي تديرها وزارة الخزانة بنشاط.