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الخميس 8 شباط 2024 ساعة 12:14

الامم المتحدة تحذر.. عالمنا دخل عصر الفوضى

الامم المتحدة تحذر.. عالمنا دخل عصر الفوضى
قال أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة امس الأربعاء: "مثل هذا الإجراء من شأنه أن يزيد بشكل كبير من الكابوس الإنساني بالفعل مع عواقب إقليمية لا توصف".

وأضاف: "لقد حان الوقت لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن".

وفي خطابه، دعا غوتيريس أيضًا إلى إجراء إصلاحات في مجلس الأمن، الذي لم يتمكن من الاتفاق على موقف مشترك بشأن الحرب في غزة على الرغم من دعوات العديد من وكالات الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار بشكل عاجل.

وقال: "إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة – المنبر الرئيسي لقضايا السلام العالمي – وصل إلى طريق مسدود بسبب الشقوق الجيوسياسية"، مشيرا الى ان"هذه ليست المرة الأولى التي ينقسم فيها المجلس – لكنها الأسوأ. إن الخلل الوظيفي اليوم أعمق وأخطر".

وأضاف غوتيريس أنه على عكس الحرب الباردة، عندما "ساعدت الآليات الراسخة في إدارة العلاقات بين القوى العظمى"، فإن هذه الآليات اختفت "في عالم اليوم متعدد الأقطاب".

وحذر من أن "عالمنا يدخل عصر الفوضى… عصر خطير ولا يمكن التنبؤ به ومجاني للجميع مع الإفلات التام من العقاب".

وحث الأمين العام للأمم المتحدة قادة العالم على اغتنام فرصة "قمة المستقبل"، التي ستعقد في سبتمبر في نيويورك على هامش الجمعية العامة السنوية، من أجل "تشكيل التعددية لسنوات قادمة".

وذكر أيضًا أنه مع تزايد الصراعات في جميع أنحاء العالم ووصول الاحتياجات الإنسانية إلى "أعلى مستوياتها على الإطلاق"، لم يكن التمويل "يواكب هذه الوتيرة".
مصدر : وكالات
رقم : 1114799
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