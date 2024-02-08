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الخميس 8 شباط 2024 ساعة 13:14

قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية
ففي قلقيلية، نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات خلال اقتحام بلدة عزون، وعرف من المعتقلين: خالد وليد رضوان، ونادي مفيد رضوان، وناجي مفيد رضوان، ومصطفى أشرف سلامة، وسلامة أشرف سلامة، ويوسف رشيد رضوان.

وفي طوباس، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الیوم إجراءاتها العسكرية على حاجز تياسير العسكري شرق طوباس.

وأفاد مصدر محلي أن الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على الحاجز، أمام المتوجهين إلى الأغوار، ما تسبب بخلق أزمة مركبات كبيرة.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بلدة عرابة جنوب جنين.

وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عرابة، وداهمت عدة منازل فيها، وكثفت من انتشارها شمال شرق جنين قرب قرية الجلمة.
مصدر : وكالات
رقم : 1114810
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