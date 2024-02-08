الرئيس رئيسي: دماء شهداء غزة، ستضع نهاية للكيان الصهيوني

واضاف الرئيس رئيسي في كلمة ألقاها خلال استقبال قائد الثورة الاسلامية لمسؤولي الدولة وسفراء البلدان الاسلامية وحشدا من ابناء الشعب، ان المبعث النبوي الشريف هو التجلي الاعظم لاكبر نعمة الهية اي نعمة الهداية، والدعوة التي اطلقها النبي الأكرم (ص) للتوحيد بالتلازم مع الدعوة للتفكير والعدالة والقيم الالهية.



واشار الى تزامن عشرة الفجر، مع عيد البعثة النبوية الشريفة قائلا ان استجابة الشعب الايراني، للدعوة التي اطلقها الإمام الخميني (رض) لعبادة الله المتعال ومكافحة الفقر والفساد والتمييز هي مظهر من مظاهر الاستجابة لرسالة المبعث النبوي.



وتطرق رئيس الجمهورية في جانب اخر من كلمته الى السياسات والخطط الداخلية للحكومة ليقول انها تصب في خانة ارساء العدل وتعويض التخلف وتحسين الواقع الاقتصادي مؤكدا ان السبيل الوحيد لمعالجة المشاكل يكمن في التعويل على الارادة الداخلية وان الحكومة لا تعول على الاجانب في معالجة قضايا البلاد.